Deutsche Telekom : renégociation des conditions pour Sprint ?

13/02/2020 | 10:59

Deutsche Telekom souhaiterait modifier les conditions de rachat de Sprint par T-Mobile US indique ce matin le Financial Times.



Deutsche Telekom, la société mère de T-Mobile US, ferait pression pour renégocier les conditions de la prise de contrôle de Sprint. Cela risque donc de retarder encore l'opération.



Deutsche Telekom estimerait que la situation de Sprint s'est dégradée depuis le début de l'accord entre les deux groupes il y a deux ans précise le quotidien.



' En effet Sprint perd des clients. Il reste à voir si son propriétaire, SoftBank, pourra s'opposer à une baisse de prix ' indique Aurel BGC.



Rappelons que la Cour Fédérale de New York a autorisé l'opération pour engager les dernières étapes pour finaliser sa fusion avec son pair Sprint.



La combinaison demeure également sujette à certaines conditions de finalisation, y compris de possibles procédures judiciaires supplémentaires et une résolution satisfaisante de problèmes d'activités en suspens entre les parties.



