La fusion Sprint - T-Mobile autorisée par le ministère américain de la Justice

Washington (awp/afp) - Le ministère américain de la Justice a approuvé vendredi la méga-fusion de 26 milliards de dollars entre les opérateurs de téléphonie Sprint et T-Mobile, qui promet une large couverture du territoire en technologie 5G, sous certaines conditions de désinvestissement.

Le nouveau groupe, qui marie le second et le troisième opérateur du secteur, va devoir vendre les activités de téléphonie mobile prépayées à Dish Network, un opérateur de télévision par satellite, précise le communiqué du ministère de la Justice.

T-Mobile, dont la maison mère est l'allemand Deutsche Telekom, et Sprint, contrôlé par le japonais SoftBank, devront donner à Dish un accès à au moins 20.000 antennes-relais ainsi qu'à des centaines de points de vente. T-Mobile sera aussi obligé de lui assurer un accès à son réseau pendant 7 ans, le temps pour Dish TV de développer son propre réseau 5G.

La fusion, annoncée en avril 2018, "permettra de créer un acteur plus grand et plus audacieux que jamais auparavant", s'est félicité John Legere, PDG de T-Mobile, qui doit rester à la tête de la nouvelle entité.

Celle-ci "apportera au pays le réseau de 5G le plus innovant, des prix plus bas, une qualité sans parallèle et des milliers d'emplois, tout en débloquant 43 milliards de dollars grâce aux synergies", assure-t-il.

L'opération doit permettre de créer un numéro 3 capable de rivaliser avec les deux leaders du secteur, Verizon et AT&T, alors que s'amorce la bataille mondiale pour le développement de la 5G, la nouvelle génération de communication mobile.

Mais des groupes de consommateurs ont critiqué la fusion, estimant qu'elle risquait de déboucher sur une hausse des prix.

