DEUTZ Aktiengesellschaft : La volatilité devrait faire son grand retour

Cours d'entrée : 5.58€ | Objectif : 7.57€ | Stop : 5€ | Potentiel : 35.66% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre DEUTZ Aktiengesellschaft et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 7.57 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 5.02 EUR en données hebdomadaires.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.33 pour l'année 2019.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

