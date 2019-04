Devoteam : Un support moyen terme à exploiter 08/04/2019 | 11:43 achat En cours

Cours d'entrée : 97.3€ | Objectif : 105€ | Stop : 93.3€ | Potentiel : 7.91% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Devoteam au contact de niveaux intéressants situés vers 94.2 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 105 €. Graphique DEVOTEAM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 94.2 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DEVOTEAM 19.39% 924 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. 26.15% 127 500 ACCENTURE 26.88% 119 445 TATA CONSULTANCY SERVICES 9.39% 111 775 VMWARE, INC. 36.02% 76 256 AUTOMATIC DATA PROCESSING 22.36% 69 849 INFOSYS LTD 16.44% 47 991 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. 16.90% 42 672 DASSAULT SYSTÈMES 29.70% 39 622 NETEASE 18.76% 36 230 AMADEUS IT GROUP 18.01% 35 488

Données financières (€) CA 2019 767 M EBIT 2019 84,9 M Résultat net 2019 45,2 M Trésorerie 2019 78,4 M Rendement 2019 1,67% PER 2019 16,84 PER 2020 14,77 VE / CA 2019 0,97x VE / CA 2020 0,83x Capitalisation 821 M Prochain événement sur DEVOTEAM 15/05/19 Q1 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 124 € Ecart / Objectif Moyen 26% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Godefroy Louis de Bentzmann Chief Executive Officer Stanislas Marie de Bentzmann Chairman-Management Board Michel-Marie Bon Chairman-Supervisory Board Sébastien Chevrel Chief Operating Officer Grégoire Cayatte Chief Financial Officer