Devoteam : mérite mieux, selon Midcap Partners

16/10/2019 | 09:41

Selon Midcap Partners, le 'warning' lancé cet été par Devoteam ne devrait pas détourner les investisseurs du titre de l'entreprise de services du numérique (ESN, ex-SSII). Sa récente baisse constitue au contraire 'une bonne opportunité pour revenir sur le titre', estiment les analystes, qui confirment leur conseil d'achat et leur objectif de cours de 121 euros.



Le bureau d'études parisien voit dans Devoteam l'une des principales ESN européennes comptant parmi les fournisseurs des grands éditeurs américains de solutions informatiques 'cloud', 'faisant jeu égal avec Accenture ou Capgemini'. En outre, ajoutent-ils, ses fondamentaux ne devraient pas se dégrader davantage et la croissance devrait demeurer 'soutenue'.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.