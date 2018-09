DEVOTEAM : LCM n'est plus à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a abaissé sa recommandation d’Acheter à Neutre et confirmé son objectif de cours de 118 euros sur Devoteam après l’annonce de l’acquisition de 75% de Jayway. Le bureau d’études a pris sa décision en raison du potentiel limité de l’action par rapport à son objectif de cours. Bien que l’impact de l’acquisition ne soit pas très significatif en termes de chiffre d’affaires et relutif en termes de marges, celle-ci conforte, selon le broker, la capacité du groupe à préserver son dynamisme et à identifier les tendances numériques émergentes.