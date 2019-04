DEVOTEAM : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 121 euros sur Devoteam après l’annonce de l’acquisition d’Avalon Solution et g-company. « Bien qu’il ne s’agisse pas d’opérations structurantes (moins de 2% du chiffre d’affaires du groupe), ces acquisitions ciblées renforcent le positionnement de Devoteam en tant que partenaire GoogleCloud de premier rang dans les régions nord et Benelux », explique le bureau d’études.Il souligne que la stratégie de partenariats avec les acteurs leaders de la transformation digitale (Google, Salesforce, AmazonWebServices et ServiceNow) s'est avérée pertinente. Les SMACS représentent en effet aujourd'hui près de 70% du volume d'affaires et sont une source de dynamisme du groupe.