DEVOTEAM : croissance interne de 11,7% au premier trimestre

Devoteam annonce un chiffre d’affaires de 188,6 millions d’euros au premier trimestre 2019, en croissance organique de 11,7%. La croissance du groupe de conseil en technologies et management ressort à 22,8% en données publiées, dont 0,3 point d’impact de change favorable. Les changements de périmètre ont un impact positif de 10,8 points sur la croissance du trimestre avec une contribution nette au chiffre d’affaires du groupe de 16,5 millions d’euros.Le premier trimestre 2019 s'inscrit dans la continuité du trimestre précédent avec une bonne dynamique commerciale. Cette dernière est notamment portée par les activités Google et AWS, respectivement en croissance de 22% et de 33% par rapport au premier trimestre 2018, à périmètre constant.Sur le plan géographique, la croissance est tirée par les segments France et Northern Europe & Benelux, qui réalisent respectivement une croissance organique de 13,9% et de 10,4%.Au 31 mars 2019, l'effectif de Devoteam est de 7 206 collaborateurs. Le premier trimestre 2019 présente un recrutement net de 231 personnes, soutenu par la France et le segment Iberia & Latam. Le ratio de l'effectif facturable sur l'effectif total est de 85,2% au 31 mars 2019, quasi stable par rapport au 31 décembre 2018.Au premier trimestre 2019, le spécialiste de la transformation digitale affiche un taux d'utilisation des ressources internes à 82,4%, stable par rapport au quatrième trimestre 2018 à 82,7%.Compte tenu de la performance du premier trimestre 2019 dans la continuité du trimestre précédent, le groupe relève son objectif de chiffre d'affaires consolidé à 774 millions d'euros suite à l'acquisition d'Avalon Solutions et maintient son objectif de marge d'exploitation à 11,3%.