DEVOTEAM : en nette hausse grâce au nouveau relèvement de son objectif de croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Devoteam gagne 4,22% à 96,40 euros à la faveur du relèvement de son objectif de croissance organique pour 2018. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du groupe de conseil en technologies et management pour les entreprises a atteint 155,2 millions d’euros, en progression de 30,3%. La croissance organique est ressortie à 22,4%.La croissance du groupe est tirée par la France, qui a réalisé plus de 30% de croissance organique sur le trimestre et bénéficie pleinement de la croissance du marché des SMACS (social, mobile, analytics (interprétation des données), dont la migration des infrastructures de ses clients historiques vers le Cloud.Au 30 septembre 2018, l'effectif de Devoteam est de 6 683 collaborateurs. Il intègre 251 recrutements nets sur le troisième trimestre contre 128 recrutements nets au troisième trimestre 2017. Le taux d'attrition a également légèrement baissé sur le trimestre, à 26,7% (versus 28% au premier semestre 2018 et au troisième trimestre 2017). Le groupe affiche par ailleurs un taux d'utilisation des ressources internes à 84%, en légère baisse sur un an du fait de l'accroissement du nombre d'embauches.Compte tenu de la croissance organique du troisième trimestre et malgré l'impact du décalage de deux mois dans la date de consolidation d'Alegri, le groupe relève son objectif de chiffre d'affaires annuel à 650 millions d'euros, soit près de 27% de croissance, dont de 17% à 18% en organique. Il visait une croissance interne de 15% auparavant, objectif relevé début septembre.Enfin, Devoteam a confirmé son objectif de marge d'exploitation à plus de 11% du chiffre d'affaires sur l'année 2018.