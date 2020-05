DEVOTEAM : en repli en raison de ses perspectives dégradées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Devoteam perd 2,41% à 68,8 euros, le spécialiste du conseil en technologies innovantes et management pour les entreprises ayant dévoilé des perspectives devant se traduire par une réduction du consensus pour 2020. Il s'élève actuellement à 738 millions d'euros pour le chiffre d'affaires et à 7,8% pour la marge opérationnelle. Le groupe a cependant mieux résisté que ses comparables au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires de 207 millions d'euros, en croissance de 9,7% dont 8,9% en organique par rapport au premier trimestre 2019.Devoteam prévoit une baisse de 5% à 7% de son chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre 2020. Il anticipe que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas seront probablement les pays les plus impactés avec une baisse du chiffre d'affaires de 10% à 15%. " A ce stade, les autres pays n'ont pas de baisse significative de leur activité ", a précisé la firme technologique.A ce stade, et en raison du contexte, Devoteam constate une baisse importante du volume d'opportunités commerciales en France et en Allemagne, ainsi qu'une suspension prolongée des projets pendant les congés d'été. L'activité du troisième trimestre devrait donc rester fortement perturbée.S'agissant de sa rentabilité, la société précise que le taux d'utilisation des ressources internes est stable à 82,3% au premier trimestre, mais impacté négativement depuis mi-mars par le confinement. Il est de ce fait attendu en repli d'environ 5 à 7 points au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre et le groupe n'attend pas d'amélioration avant le quatrième trimestre.Depuis le début de la crise sanitaire, le groupe a recours au dispositif d'activité partielle dans plusieurs pays, ce qui permet d'atténuer les impacts économiques sur ses activités.Sa marge d'exploitation devrait être à l'équilibre au deuxième trimestre et elle est attendue sur l'ensemble du semestre au-dessus de 6%. Les charges de restructurations devraient s'élever à environ 0,7% du chiffre d'affaires sur cette période.Compte tenu de la faible visibilité actuelle, Devoteam n'est pas en mesure d'annoncer d'objectifs annuels et ne communiquera qu'à horizon trimestriel sur 2020.En réaction à cette publication, LCM a confirmé sa recommandation d'Achat, étant convaincu que le groupe dispose d'un positionnement solide pour rebondir d'ici quelques trimestres.