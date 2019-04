DEVOTEAM : se renforce dans les technologies Google Cloud

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Devoteam a annoncé l’acquisition de 87,5% d’Avalon Solutions, Google Premier Partner et leader en Scandinavie, dont le siège se trouve à Stockholm (Suède). L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 14,2 millions d’euros en 2018 avec 45 collaborateurs et plus de 400 comptes clients.En parallèle, Devoteam est entré en négociation exclusive en vue d'acquérir g-company, Google Cloud EMEA Sales partner de l'année et Google Premier Partner dans la région Benelux. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 16,5 millions d'euros en 2018 avec plus de 750 comptes dans son portefeuille clients et 60 collaborateurs aux Pays-Bas (Utrecht) et en Belgique (Mechelen).Stanislas de Bentzmann, CEO et co-fondateur de Devoteam, explique: “Avec ces deux acquisitions, Devoteam renforce sa position dominante sur les technologies Google Cloud. Le choix ambitieux et disruptif d'avoir, dès 2012 Google comme partenaire stratégique nous met dans une position unique d'innovation pour nos clients, notamment sur l'intelligence artificielle ".