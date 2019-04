DEVOTEAM: son renforcement dans le conseil pour Google Cloud est apprécié

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Devoteam se renforce dans le conseil pour Google Cloud et le marché apprécie : le titre du conseil en technologies innovantes et management pour les entreprises progresse de 3,35% à 101,80 euros. Il a annoncé hier soir l’acquisition de 87,5% de la société suédoise, Avalon Solutions, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 14,2 millions d’euros en Scandinavie. En parallèle, Devoteam est entré en négociation exclusive en vue d'acquérir g-company, qui a réalisé en un chiffre d'affaires d'environ 16,5 millions d'euros au Benelux.Le premier compte 45 collaborateurs et le second, 60." Bien qu'il ne s'agisse pas d'opérations structurantes (moins de 2% du chiffre d'affaires du groupe), ces acquisitions ciblées renforcent le positionnement de Devoteam en tant que partenaire GoogleCloud de premier rang dans les régions nord et Benelux ", explique LCM.Si le cloud est dominé par Amazon Web Services et Microsoft Azure, GoogleCloud affiche un fort taux de croissance. Le premier affichait en 2017 un part de marché de 51,8% contre 13,3% pour le deuxième et 3,3% pour le troisième.LCM souligne que la stratégie de partenariats avec les acteurs leaders de la transformation digitale (Google, Salesforce, AmazonWebServices et ServiceNow) s'est avérée pertinente. Les SMACS (social, mobile, analytics (interprétation des données) représentent en effet aujourd'hui près de 70% du volume d'affaires et sont une source de dynamisme du groupe.