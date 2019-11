Devoteam - Press Release on the revenue on the 3rd quarter 2019

05 Nov 2019 18:01 CET

Company Name DEVOTEAM ISN FR0000073793 Market Euronext Symbol DVT

See attachment(s) / Voir document(s) joint(s) / Zie bijlage / Ver documento(s) em anexo 16165_899347_Devoteam__Press_Release__Q3_2019.pdf