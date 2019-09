Devoteam : croissance de 4,8% du résultat net semestriel

04/09/2019 | 08:45

Devoteam publie au titre du premier semestre 2019 un résultat net part du groupe en progression de 4,8% à 17,6 millions d'euros et une marge d'exploitation en retrait de 2,1 point à 9%, impactée temporairement par les processus d'intégration des récentes acquisitions.



Le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques s'élève à 373,3 millions, en croissance de 21,8% (+10,6% à périmètre et taux de change constants) soutenus par les acquisitions de Bold (Portugal), Alegri (Allemagne) et Jayway (Suède) l'année dernière.



Devoteam maintient ses objectifs annuels de chiffre d'affaires de 774 millions d'euros et 12% de croissance organique. Il prévoit une marge opérationnelle ramenée autour de 10,3% du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2019.



