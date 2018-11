Devoteam : relève son objectif de CA annuel

13/11/2018 | 08:16

Compte tenu de la croissance organique du troisième trimestre et malgré un décalage de deux mois dans la date de consolidation d'Alegri, Devoteam relève son objectif de chiffre d'affaires annuel à 650 millions d'euros, soit près de 27% de croissance.



Cet objectif reflète une croissance organique entre 17 et 18%, un effet change défavorable de 0,6% et un effet périmètre entre 9 et 10%. Le groupe informatique confirme en outre son objectif de marge d'exploitation à plus de 11% du chiffre d'affaires sur l'année 2018.



Devoteam annonce un chiffre d'affaires de 155,2 millions d'euros au troisième trimestre 2018, en croissance de 30,3% en données brutes et de 22,4% en organique, malgré un taux d'utilisation des ressources internes en légère baisse à 84% du fait des embauches.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.