Devoteam : soutenu par une recommandation positive

16/10/2019 | 12:02

L'action Devoteam prenait près de 3% ce midi après qu'un bureau d'études, Midcap Partners, a confirmé son conseil d'achat sur le dossier, et son objectif de cours de 121 euros.



Selon les spécialistes, le 'warning' lancé cet été par l'ESN ne devrait pas détourner les investisseurs du titre, au contraire. Les fondamentaux du groupe ne devraient pas se dégrader davantage et la croissance devrait demeurer 'soutenue'.







