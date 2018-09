Devoteam : une petite acquisition en Suède

25/09/2018 | 09:05

Devoteam annonce ce matin l'acquisition de 75% du capital de la société suédoise Jayway pour un montant non précisé.



Basée à Malmö, la cible emploie 240 salariés et a réalisé en 2017 un CA de 19 millions d'euros auprès de clients internationaux dans différents segments ('distribution, biens de consommation électroniques, automobile, industrie, finance').



Elle devrait être consolidée par Devoteam à compter du 1er octobre et contribuer aux ventes annuelles à hauteur d'environ cinq millions d'euros cette année.



L'ESN française relève en conséquence son objectif 2018 de CA de 640 à 645 millions d'euros, 'sans impact significatif sur le pourcentage de marge opérationnelle.'





