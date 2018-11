La valeur PEA-PME de la semaine - DEVOTEAM : le dynamisme de son activité ne se dément pas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Et de trois ! Lors de chaque publication trimestrielle en 2018, Devoteam a relevé son objectif de croissance organique annuelle. Résultat, l’action du groupe de conseil en technologies et management pour les entreprises progresse aujourd’hui de 4,32% à 96,50 euros, portant ses gains depuis le 1er janvier à environ 29% contre 4,5% pour l’indice SBF 120.Devoteam vise désormais un chiffre d'affaires annuel à 650 millions d'euros, soit près de 27% de croissance, dont de 17% à 18% en organique. Début septembre, il avait relevé à 15% sa prévision de croissance interne contre un objectif précédent de 12,5% et une ambition initiale de " plus de 10% ". La société a par ailleurs confirmé son objectif de marge d'exploitation à plus de 11% du chiffre d'affaires sur l'année 2018.Devoteam récolte le fruits de son positionnement sur marché des SMACS (social, mobile, analytics (interprétation des données), qui représentent au troisième trimestre les deux tiers des revenus et affichent une croissance organique de 35,2%. LCM ajoute que la société profite du dynamisme commercial de ses partenaires stratégiques comme Redhat et Salesforce.Grâce à ce positionnement, Devoteam a généré entre juillet et septembre un chiffre d'affaires de 155,2 millions d'euros, en croissance organique de 22,4%.Afin de répondre à la demande de ses clients, Devoteam a renforcé ses effectifs, portés à 6 683 collaborateurs grâce à 251 recrutements nets contre 128, un an plus taux. Il a aussi fait état d'une baisse du taux d'attrition – la proportion de personnes productives quittant le groupe – au troisième trimestre. Il s'est élevé à 26,7% contre 28% au premier semestre 2018 et au troisième trimestre 2017.En revanche, le taux d'utilisation des ressources internes a reculé à 84,1% contre 85,4%, un an plut tôt. Devoteam explique cette évolution par l'accroissement du nombre d'embauches.