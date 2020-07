Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Devoteam flambe de 24,71% à 97,90 euros, l’action du spécialiste du conseil en technologies innovantes et management pour les entreprises s’ajustant au prix du projet d’OPA des fondateurs : 98 euros. Détenteurs d’environ 21% du capital, Godefroy et Stanislas de Bentzmann offrent une prime de 24,8 % par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’offre. Ils bénéficient du support du fonds d'investissement KKR en qualité de partenaire financier.Godefroy et Stanislas de Bentzmann apporteront l'essentiel de leurs actions à NewCo, la société dédiée à l'opération, par voie d'apports en nature à la date de réalisation de l'offre publique. Le solde de leur participation sera apporté à l'offre publique.Tabag, contrôlée par Yves de Talhouët, qui détient environ 5 % du capital social de Devoteam, apportera également l'essentiel de ses actions à NewCo par voie d'apports en nature ; le solde de sa participation sera apporté à l'offre publique.Le succès de l'offre publique d'achat conférerait à Godefroy et Stanislas de Bentzmann le contrôle exclusif de NewCo." Notre entreprise nécessite de nouveaux moyens et de lourds investissements afin de développer de nouvelles offres pertinentes à forte valeur ajoutée. Innover est crucial dans notre industrie pour faire la course en tête. L'opération que nous menons permettra à Devoteam d'affronter les challenges de demain " a déclaré Stanislas de Bentzmann, co-fondateur et membre du directoire de Devoteam.Le Conseil de surveillance du Devoteam, qui s'est réuni les 3 et 9 juillet 2020, a accueilli favorablement le principe de l'offre.Il a nommé Finexsi en qualité d'expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l'offre publique. Il est envisagé que l'offre publique d'achat soit déposée auprès de l'AMF d'ici la fin du troisième trimestre 2020 et soit ouverte au cours du quatrième trimestre.Réagissant à l'annonce de ce projet, LCM a relevé son objectif de cours de 90 euros à 100 euros sur Devoteam.