Dexia : AGE en vue sur le retrait de la cote bruxelloise

10/09/2019 | 13:33

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Dexia a été convoquée par le conseil d'administration en date du 16 septembre prochain 'afin de statuer sur le retrait des actions Dexia de la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles.'



Depuis la crise financière, les Etats français et belge détiennent 99,6% de la banque, et moins de 0,5% du capital est donc actuellement admis à la négociation à Bruxelles.



'Pour rappel, depuis l'entrée du groupe en résolution ordonnée, les actions Dexia n'ont plus aucune perspective de se voir attribuer un dividende ou un boni de liquidation', indique le communiqué, qui jaoute : 'Le conseil d'administration considère que le retrait de la cotation est dans l'intérêt de la société, étant donné les coûts que cette cotation engendre et la liquidité réduite offerte aux actionnaires'.



Si la proposition était votée, 'le conseil propose également de supprimer la forme dématérialisée des actions afin de rationaliser et de simplifier la gestion administrative de Dexia.'











Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.