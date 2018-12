Dexia vend sa filiale allemande à Helaba pour 352 millions d'euros 0 14/12/2018 | 11:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PARIS/FRANCFORT (Reuters) - Dexia a cédé sa filiale en Allemagne à la banque publique allemande Helaba pour 352 millions d'euros (397,7 millions de dollars), ont annoncé vendredi les deux établissements. La banque Aareal Bank était également candidate au rachat de Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD), dont les fonds propres sont évalués à 628 millions d'euros et les actifs dans leur ensemble à 18,9 milliards d'euros. L'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2019 et aura un impact non significatif sur la solvabilité de Dexia, se traduisant par une réduction d'environ 15% de son bilan, indique la banque franco-belge dans un communiqué. Dexia est contrôlée à près de 100% par les Etats belge et français après avoir été sauvée de la faillite lors de la crise financière de 2007-2009. Depuis son entrée en résolution ordonnée en décembre 2012, la mission de Dexia est de gérer en extinction ses actifs résiduels. La banque, qui fut un temps le numéro un mondial des prêts aux collectivités, a ainsi déjà cédé de nombreuses activités. Le mois dernier, Dexia Israel Bank a accepté une offre de 181 millions de dollars (160,2 millions d'euros) d'Israel Discount Bank. "La vente de DKD est une étape importante dans la résolution ordonnée du groupe Dexia", déclare Wouter Devriendt, directeur général de Dexia, cité dans un communiqué. "Faisant suite à la cession de nos activités bancaires en Israël et à la fermeture de la succursale de Dexia Crédit Local au Portugal cette année, la vente de nos activités bancaires en Allemagne permettra de réduire encore l'empreinte géographique de Dexia et d'accélérer sa simplification", ajoute-t-il. (Arno Schütze et Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AAREAL BANK -0.23% 26.32 -30.11% DEXIA ISRAEL BANK LTD -0.40% 69200 -3.29% ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 0.56% 1257 24.55% 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DEXIA ISRAEL BANK LTD 11:01 Dexia vend sa filiale allemande à Helaba pour 352 millions d'euros RE