Dexia : et Helaba signent un contrat de vente et d'achat concernant Kommunalbank Deutschland

Information privilégiée et réglementée - Bruxelles, Paris, Francfort,

14 décembre 2018 - 07h00 (CET)

Dexia et Helaba annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat de vente et d'achat permettant à Helaba d'acquérir 100% des actions de Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD) pour un montant total de EUR 352 millions.

Dexia Crédit Local, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Dublin, vendra ses actions DKD après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2019. Elle aura un impact non significatif sur la solvabilité de Dexia et se

traduira par une réduction d'environ 15% de son bilan. Les impacts financiers détaillés seront communiqués lors de la clôture de la transaction. Cette transaction mettra également fin, avec effet à la date de clôture de la vente, aux lettres de soutien que Dexia avaient fournies à DKD.

«La vente de DKD est une étape importante dans la résolution ordonnée du groupe Dexia », a déclaré Wouter Devriendt, CEO de Dexia. «Faisant suite à la cession de nos activités bancaires en Israël et à la fermeture de la succursale de Dexia Crédit Local au Portugal cette année, la vente de nos activités bancaires en Allemagne permettra de réduire encore l'empreinte géographique de Dexia et d'accélérer sa simplification. Je tiens à remercier mes collègues de DKD pour leur professionnalisme sans faille tout au long de ce processus de vente et des années souvent difficiles au sein du groupe Dexia.»

«Nous sommes ravis d'acquérir DKD. C'est pour nous une opportunité de renforcer notre position en tant qu'émetteur de premier plan de Pfandbriefe et cette acquisition fait de nous un acteur plus fort dans le secteur du financement du secteur public local» a déclaré Herbert Hans Grüntker, CEO de Helaba.

