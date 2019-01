DFV Deutsche Familienversicherung AG: Coopération avec Henkel commence comme prévu - 100 000 nouveaux clients visés en 2019 0 08/01/2019 | 16:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires DFV Deutsche Familienversicherung AG / Mot-clé(s) : Coopération

DFV Deutsche Familienversicherung AG: Coopération avec Henkel commence comme prévu - 100 000 nouveaux clients visés en 2019



08-Jan-2019 / 16:28 CET/CEST



Coopération avec Henkel commence comme prévu - 100 000 nouveaux clients visés en 2019

Francfort s/ M., 08/01/2019 - La coopération avec Henkel, IG BCE (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) et Insurtech DFV Deutsche Familienversicherung AG (DFV) cotée en bourse annoncée l'année dernière a commencé avec succès le 01/01/2019. Le produit d'assurance actuel est l'assurance dépendance complémentaire sous la dénomination HenkelCareFlex. La DFV est fournisseur de produits et preneur de risque. Henkel propose à près de 9 000 collaboratrices et collaborateurs ainsi qu'apprentis en Allemagne une assurance de base en cas de soins ambulants, semi-hospitaliers et hospitaliers, sans examen de l'état de santé ni temps d'attente. En plus d'assurance de base, les collaborateurs peuvent élargir individuellement cette assurance complémentaire de soins et l'utiliser également pour les membres de leur famille - conjoint, enfants, parents et beaux-parents.



Insurtech réalise potentielle solution de branche



Avec HenkelCareFlex, Henkel et IG BCE proposent aux employés des solutions exemplaires sur une base tarifaire. En coopération avec IG BCE et DFV, Henkel a été la première entreprise en Allemagne à développer, dans le cadre d'un modèle de partenariat social, une assurance complémentaire professionnelle de soins. Monsieur Stefan M. Knoll, président du comité directeur de DFV Deutsche Familienversicherung AG : « La coopération avec Henkel et le produit d'assurance CareFlex montrent les compétences de DFV dans la réalisation de modèles de partenariat social. De surcroît, le partenariat d'exclusivité avec IG BCE permet des solutions de branche collectives. Le modèle décrit représente pour un modèle pour d'autres coopérations potentielles dans ce segment. »



Insurtech DFV cotée en bourse a été récompensée à plusieurs reprises par des institutions indépendantes pour son assurance complémentaire de soins flexible. En dernier par la fondation Stiftung Warentest avec la meilleure note 1,6 (bien) comme vainqueur du test. Avec la compréhension croissante que les soins constituent d'un défi majeur de politique sociale, un potentiel énorme se développe en matière d'assurance complémentaire de soins. L'entreprise voit dans la distribution des assurances complémentaires de soins un grand potentiel en Allemagne.



100 000 nouveaux clients visés en 2019



Dans le cadre de la collaboration avec Henkel, plusieurs milliers de contrats ont déjà été conclus au début de l'année. En outre, de nombreux collaborateurs de Henkel ont déjà utilisé la possibilité d'élargir la couverture ou d'y inclure des membres de famille. « Des coopérations d'assurance, comme HenkelCareFlex, sont très évolutives aussi bien en rapport avec les contrats obligatoires que facultatifs. Pour cette raison aussi nous sommes persuadés de pouvoir atteindre notre objectif ambitieux de 100 000 nouveaux clients en 2019, » affirme Monsieur Stefan M. Knoll.



À propos de DFV Deutsche Familienversicherung AG



DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74), la première entreprise Insurtech en Europe, a été créée en 2007 comme une start-up d'assurances avec l'objectif de proposer des produits d'assurance dont les gens ont vraiment besoin et qu'ils comprennent aussitôt (« Simple. Raisonnable »). DFV Deutsche Familienversicherung AG est connue pour ses assurances maladie complémentaires (assurance complémentaire de soins dentaires, maladie et de soins) récompensées à plusieurs reprises ainsi que pour ses assurances accidents et choses. Sur la base d'un système informatique ultramoderne et évolutif développé en interne, l'entreprise établit de nouveaux critères dans la branche des assurances grâce à ses conceptions de produit entièrement numériques ainsi qu'à la possibilité de conclusion au moyen des assistants linguistiques numériques. Plus d'informations sur : www.deutsche-familienversicherung.de



Contact :

Lutz Kiesewetter

Responsable Communication d'entreprise & Investor Relations

Téléphone : 069 74 30 46 396

Télécopie : 069 74 30 46 46

E-mail : lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Langue : Français Entreprise : DFV Deutsche Familienversicherung AG Reuterweg 47 60323 Frankfurt am Main Allemagne Téléphone : 069 74 30 46 396 Fax : 069 74 30 46 46 E-mail : presse@deutsche-familienversicherung.de Site internet : www.deutsche-familienversicherung.de ISIN : DE000A2NBVD5

Fin du message - EQS News-Service 764315 08-Jan-2019 CET/CEST

© EQS 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSI 16:30 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG : Coopération avec Henkel commence comme pr.. EQ