DFV Deutsche Familienversicherung AG: États financiers trimestriels / provisoires

23-Mai-2019 / 17:40 CET/CEST



La société DFV Deutsche Familienversicherung AG enregistre déjà plus de 30 % de ses objectifs de vente de nouveaux produits d'assurance au cours du premier trimestre (actualités avec contenus supplémentaires)



États financiers provisoires du 1er trimestre 2019 Avec 30 049 contrats, les souscriptions aux nouvelles solutions d'assurance de la société ont triplé au cours du premier trimestre

En glissement trimestriel, les primes brutes émises ont connu une croissance de 27 % pour atteindre ainsi 20,1 millions d'euros

Les primes existantes ont progressé de 26,1 % par rapport au premier trimestre 2018 et atteignent quant à elles 83,8 millions d'euros

Le résultat technique s'élève à 0,6 million d'euros

Un ratio de solvabilité stable qui atteint 378 %

Une entrée réussie sur le marché de l'assurance maladie animale via la distribution des produits en collaboration avec ProSiebenSat.1 Digital

La confirmation des lignes directrices 2019 : 30 % de l'objectif annuel déjà atteint

Première assemblée générale en tant que société InsurTech cotée en bourse prévue aujourd'hui

Francfort-sur-le-Main, le 23 mai 2019 - DFV Deutsche Familienversicherung AG (« DFV », « Deutsche Familienversicherung »), une société InsurTech à forte croissance et leader en Europe, poursuit sa progression dynamique au premier trimestre 2019. Avec 30 049 contrats conclus, la société a triplé son volume de nouvelles souscriptions en glissement annuel (T1 2018 : 9 525 nouveaux contrats) et a déjà atteint 30 % des 100 000 nouveaux contrats prévus pour l'ensemble de l'année. Le volume correspondant des primes du portefeuille existantes a progressé de 26,1 % pour ainsi atteindre 83,8 millions d'euros (T1 2018 : 66,5 millions d'euros). Dans le secteur de l'assurance maladie complémentaire, 29 045 nouveaux contrats ont été souscrits au premier trimestre, ce qui correspond à une augmentation de 231 % par rapport à l'année précédente. Les nouvelles souscriptions d'assurance habitation ont elles aussi progressé de 33,0 % au cours de la période à l'étude. « Nous avons démarré cette nouvelle année avec une accélération impressionnante de la croissance de nos nouveaux produits, et ce, grâce à la réussite de nos activités de distribution et à l'amélioration continue de notre plateforme informatique. Nous prévoyons de continuer à accroître cette année nos investissements dans les segments des produits attrayants et de poursuivre de manière efficace notre stratégie de croissance », a déclaré le Dr Stefan Knoll, PDG et fondateur de DFV.



Les primes existantes dans le segment de l'assurance maladie complémentaire en progression de 36,3 %



Au cours des trois premiers mois, les primes existantes ont connu une croissance de 26,1 % en glissement trimestriel et de 10,8 % par rapport à la fin de l'année 2018. Elles atteignent ainsi 3,8 millions d'euros. Malgré la liquidation du segment enregistrant de fortes pertes des polices d'assurance électronique existantes qui s'est déroulé comme prévu, les primes existantes ont tout de même connu une forte hausse de 29,6 % par rapport au premier trimestre 2018. Dans le segment de l'assurance maladie complémentaire, les primes existantes ont elles aussi connu une belle progression de 36,3 %, et ce, en raison d'un grand volume de souscriptions des nouveaux produits. La croissance du segment de l'assurance habitation a été surcompensée par la liquidation prévue du portefeuille de polices d'assurance électronique, entraînant ainsi un déclin des primes existantes dans ce segment atteignant ainsi 5,7 millions d'euros. Les primes brutes émises ont enregistré une hausse totale de 27,0 % et s'élèvent à 20,1 millions d'euros.



Le BAII a comme prévu enregistré une baisse de -1,0 millions d'euros (T1 2018 : 1,0 millions d'euros). Malgré une forte croissance, DFV a enregistré un résultat technique positif de 0,6 millions d'euros seulement (T1 2018 : 1,2 millions d'euros).

Avec 95,4 %, le ratio combiné du premier trimestre 2019 reste stable (31 décembre 2018 : 98,0 %).Avec une valeur globale de 46,5 %, les ratios de sinistres, eux aussi, restent stables (31 décembre 2018 : 39,5 %).



Une croissance de 5,9 % du portefeuille de solutions de base



Au 31 mars 2019, l'ensemble du portefeuille d'assurances s'élevait à 474 000 contrats, ce qui correspond à une augmentation de 4,3 % par rapport au portefeuille des 455 000 contrats existants à la fin de l'année 2018. La réduction du portefeuille des polices d'assurance électronique a affecté 4 000 contrats environ au cours du premier trimestre 2019. De ce fait, le portefeuille de produits de base de la société a enregistré une croissance d'environ 5,9 %.

Le ratio de solvabilité de Deutsche Familienversicherung a, quant à lui, atteint 378 % à la fin du premier trimestre.



Une entrée réussie sur le marché de l'assurance maladie animale grâce à la collaboration de ProSiebenSat.1 Digital



Depuis le 15 mai 2019, le portefeuille de Deutsche Familienversicherung inclut également les produits d'assurance maladie animale. La commercialisation de ce segment d'assurances via les chaînes de télévision et les supports numériques à forte audience a été confiée à la société ProSiebenSat.1 Digital. Conformément à la matrice de 16 produits développée par DFV, divers tarifs sont initialement proposés dans le cadre des solutions d'assurance maladie pour chiens.



Les lignes directrices 2019 sont confirmées - 100 000 nouveaux contrats prévus



« Après un démarrage solide au deuxième trimestre, nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs annuels et de poursuivre notre croissance dynamique », affirme le Dr Stefan Knoll.

Avec 100 000 nouveaux contrats prévus, les primes existantes en 2019 devraient atteindre les 100 millions d'euros et les primes brutes devraient enregistrer une croissance de 20 %. Ces prévisions tiennent compte de l'optimisation à venir du portefeuille existant résultant de la liquidation prévue du segment de l'assurance électronique.

Les résultats de l'année 2019 seront influencés par les investissements à forte croissance visant à renforcer les polices existantes, les fonds consacrés au développement de la numérisation et la mise en place et le développement de nouveaux canaux de distribution. DFV prévoit, de ce fait, des pertes avant impôts comprises entre 9 et 11 millions d'euros.



Première assemblée générale annuelle en tant que société InsurTech cotée en bourse



La première assemblée générale annuelle en tant que société InsurTech cotée en bourse se tient aujourd'hui à Francfort-sur-le-Main. L'ordre du jour ainsi que les documents pertinents peuvent être téléchargés sur le site Web de DFV sous la rubrique « Assemblée générale annuelle ».



À propos de DFV Deutsche Familienversicherung AG



DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) est une société InsurTech cotée en bourse en plein essor. En tant que compagnie d'assurance numérique, DFV couvre tous les maillons de la chaîne de valeur avec ses produits. L'objectif de la société est d'offrir des solutions d'assurance dont les consommateurs ont réellement besoin et qu'ils comprennent aussitôt (« Simple. Raisonnable »). DFV propose à ses clients des solutions d'assurance maladie complémentaire (assurance soins dentaires, maladie et soins de longue durée) ainsi que des produits d'assurance accidents et habitation récompensées à plusieurs reprises. Sur la base d'un système informatique ultramoderne et évolutif développé en interne, l'entreprise établit de nouveaux critères dans le secteur des assurances grâce à ses conceptions de produits entièrement numériques ainsi qu'à la possibilité de souscription au moyen des assistants linguistiques numériques.



www.deutsche-familienversicherung.de



Contact presse et relations avec les investisseurs

Lutz Kiesewetter

Responsable des relations avec les investisseurs et de la communication d'entreprise

Tél. : +49 69 74 30 46 396

E-mail : Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de





Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Langue : Français Entreprise : DFV Deutsche Familienversicherung AG Reuterweg 47 60323 Frankfurt am Main Allemagne Téléphone : 069 74 30 46 396 Fax : 069 74 30 46 46 E-mail : presse@deutsche-familienversicherung.de Site internet : www.deutsche-familienversicherung.de ISIN : DE000A2NBVD5 EQS News ID : 815411

Fin du message - EQS News-Service 815411 23-Mai-2019 CET/CEST

