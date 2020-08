DFV Deutsche Familienversicherung AG / Mot(s) clé(s) : Résultats semestriels

La Deutsche Familienversicherung défie la crise du COVID-19 et confirme ses objectifs de croissance après un premier semestre fort (actualités avec suppléments)



Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur. La Deutsche Familienversicherung défie la crise du COVID-19 et confirme ses objectifs de croissance après un premier semestre fort - La crise du COVID-19 n'a pratiquement pas eu d'impact négatif sur les activités de l'entreprise - Une fois de plus, les meilleures notes de la Stiftung Warentest pour les produits DFV - Nouvelles affaires avec un volume de primes de 15,4 millions d'euros - Les primes brutes émises ont considérablement augmenté, de 28,3 %, pour atteindre 53,7 millions d'euros - Croissance des primes existantes de 13,0 % pour atteindre 114,3 millions d'euros - Des résultats temporairement compromis par des effets ponctuels - Confirmation des objectifs de 2020 : +100 000 nouveaux contrats, volume des polices existantes > 125 millions d'euros, primes brutes +30%. Francfort-sur-le-Main, le 13 août 2020 - DFV Deutsche Familienversicherung AG (« DFV », « Deutsche Familienversicherung »), une entreprise InsurTech leader en Europe et en pleine croissance, confirme tous ses objectifs pour l'exercice 2020 après un très bon développement commercial au cours du premier semestre. « Nous sommes toujours sur la voie de la croissance. La pandémie de COVID-19 n'a guère affecté nos activités commerciales. Bien sûr, la demande de couverture santé à l'étranger a considérablement diminué au cours de cette période, mais nous avons pu compenser cela en termes de nombres d'unités avec d'autres groupes de produits. Les ventes de nos polices d'assurance santé primées et de notre assurance santé pour animaux de compagnie progressent très bien, de sorte qu'en termes de primes, nous sommes en avance sur le calendrier. Nous sommes en bonne voie pour atteindre à nouveau nos objectifs de croissance », a déclaré Stefan Knoll, CEO et fondateur de la Deutsche Familienversicherung. De nouvelles affaires fortes malgré la crise du COVID-19 Les nouvelles affaires du premier semestre, avec un volume de primes de 15,4 millions d'euros, ont été conformes aux attentes. Avec 46 415 contrats, le nombre de nouveaux contrats a quasiment atteint le seuil prévu pour atteindre à nouveau la barre des 100 000 nouveaux contrats au cours de l'année. Par conséquent, les ventes de la DFV semblent être très robustes compte tenu du ralentissement économique dû au COVID-19. Par rapport à la période correspondante de l'année précédente, la part des ventes en ligne a augmenté de 21 %. Dans l'ensemble, les ventes directes représentent plus de 87 % des nouvelles affaires, ce qui démontre le grand avantage concurrentiel de la DFV à l'ère des ventes numériques, d'autant plus que la crise du COVID-19 a entraîné une volonté accrue de la part des clients de conclure des contrats d'assurance en ligne. Les primes brutes émises augmentent de 28,3 % Grâce au succès de ces nouvelles affaires, le portefeuille d'assurance total a augmenté de 4,2 % à la fin du premier semestre 2020, pour atteindre environ 536 000 contrats (31 décembre 2019 : 514 000 contrats). Ce chiffre comprend les 39 624 contrats de l'activité d'assurance électronique qui ne fait plus partie de l'activité principale de la DFV - un portefeuille en liquidation (« run-off »). Si l'on exclut ces polices d'assurance technique, le nombre total de polices dans l'activité principale de la société a augmenté d'environ 5,6 %. Les primes existantes ont augmenté au 30 juin 2020 de 13,0 % par rapport à la fin de l'année 2019 pour atteindre 114,3 millions d'euros (31 décembre 2019 : 101,2 millions d'euros), ou de 28,4 % par rapport au 30 juin 2019 (89 millions d'euros). Les primes brutes émises ont considérablement augmenté au cours des six premiers mois, de 28,3 %, pour atteindre 53,7 millions d'euros (S1 2019 : 41,8 millions d'euros). Cette augmentation reflète la forte croissance des activités d'assurance maladie complémentaire, avec une hausse de 28,0 % à 50,1 millions d'euros, et des activités d'assurance de biens, qui comprennent les nouvelles polices d'assurance pour animaux de compagnie, avec une augmentation de 33,4 % à 3,6 millions d'euros. Le résultat a été affecté négativement par des frais de vente élevés et des effets ponctuels Au cours du premier semestre 2020, la Deutsche Familienversicherung a de nouveau considérablement investi dans les ventes. Les frais de vente s'élevaient à 16,1 millions d'euros, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente (S1 2019 : 15,6 millions d'euros). Le ratio des sinistres s'est maintenu au niveau de l'année précédente, soit 60,5 % (S1 2019 : 60,5 %, ensemble de l'année 2019 : 60,5 %). Le ratio combiné (ratio des sinistres et des dépenses) pour les six premiers mois était de 108,1 % (S1 2019 : 110,5 %, année 2019 : 102,6 %). La société maintient son objectif de ratio combiné de 95 % à 110 %. En général, la phase de croissance a un objectif de ratio combiné de 110 %, et pour la phase de consolidation, un objectif de ratio combiné de 90 %. Comme prévu, la Deutsche Familienversicherung a conclu le premier semestre 2020 avec une perte avant impôts. Le BAII du groupe a diminué au cours des six premiers mois pour atteindre -6,0 millions d'euros (S1 2019 : -3,6 millions d'euros). Les principaux moteurs de la performance des bénéfices continuent d'être les investissements dans les ventes et le résultat des investissements, qui ont diminué de 3,2 millions d'euros par rapport à la même période de l'année précédente en raison de la crise du coronavirus. Ajusté par cet effet ponctuel des investissements, ainsi que des économies de coûts compensatoires, le résultat semestriel du groupe pour 2020 s'est développé conformément aux attentes. Le résultat après impôts s'élevait à -4,1 millions d'euros (S1 2019 : -2,8 millions d'euros). Le résultat technique (HGB) a chuté à -3,3 millions d'euros (S1 2019 : -2,9 millions d'euros). Le ratio Solvabilité II indique une stabilité et une solidité financières Le ratio Solvabilité II de la Deutsche Familienversicherung a montré une baisse de 218 % au premier semestre (31 décembre 2019 : 264 %). Ce déclin est largement attribuable aux dépenses en capital élevées pour la croissance significative de l'entreprise, à l'augmentation des investissements pour la reprise du portefeuille CareFlex (personnel et informatique), ainsi qu'à une exigence de courbe des taux ajustée de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) au cours du premier semestre 2020. Par rapport au ratio Solvabilité II de 206 % au premier trimestre, le ratio a augmenté de 12 % malgré l'augmentation des risques de marché et la correction de la courbe des taux. Cette augmentation est principalement attribuable aux rebonds des investissements en capital. De plus, l'augmentation du ratio Solvabilité II témoigne de la solidité financière de l'entreprise. Compte tenu de l'augmentation de capital de près de 10 % réalisée avec succès début juillet 2020, le ratio de solvabilité serait entre-temps supérieur à 300 %, et donc à un niveau très solide et bien supérieur à la fourchette cible à long terme communiquée de 180-220 %. Succès dans le développement du portefeuille de produits Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la DFV travaille continuellement à l'innovation des produits et au maintien d'un portefeuille de produits bien équilibré. Dans le secteur de l'assurance des biens, la police d'assurance responsabilité civile vie privée restructurée de la DFV a obtenu la note « très bien » en octobre 2019. Pour la « KombiVersicherung » et la « Protection juridique en matière de circulation », la société a répondu aux évolutions actuelles du marché, ce qui se reflète dans la conception du produit. La coopération existante avec Pro.Sieben/Sat.1 dans le secteur des assurances pour animaux de compagnie a également été développée. L'assurance responsabilité civile des propriétaires de chiens de la DFV est également proposée sur les chaînes de télévision du groupe de médias sous la marque PETPROTECT depuis décembre 2019. Sur la base des expériences positives de cette coopération, la DFV mettra sur le marché une version révisée de l'assurance responsabilité civile des propriétaires de chiens à partir de la mi-août 2020. Dans le secteur de l'assurance maladie complémentaire, l'entreprise a une fois de plus reçu les meilleures notes de la Stiftung Warentest. En juin 2020, l'assurance dentaire complémentaire était le vainqueur du test pour la cinquième fois consécutive. Dans le secteur de l'assurance complémentaire des soins de longue durée, la Deutsche Familienversicherung était une nouvelle fois le vainqueur du test en février 2020. « Ces prix témoignent de l'excellence de nos produits numériques d'une manière impressionnante. Au cours des 12 à 24 prochains mois, nous allons continuer à développer notre organisation et notre portefeuille de produits afin de profiter au mieux de l'immense potentiel de croissance du marché de l'assurance numérique en tant que prestataire de services complets » a déclaré Stefan Knoll, CEO et fondateur de la Deutsche Familienversicherung. Tous les objectifs annuels pour 2020 sont confirmés Pour l'exercice 2020, la DFV prévoit de générer 100 000 nouveaux contrats, ce qui portera le volume des polices existantes à plus de 125 millions d'euros, avec une augmentation des primes brutes émises d'au moins 30 %. À la date de prise d'effet des états financiers semestriels, les marchés de capitaux s'étaient pour l'essentiel redressés, de sorte que la valeur marchande des investissements en capital était en moyenne supérieure à leur prix initial. Par conséquent, la Deutsche Familienversicherung ne prévoit pas une répétition de cet effet négatif sur les marchés de capitaux au second semestre 2020. Sur la base des investissements planifiés en termes de croissance, le conseil d'administration continue de prévoir une perte d'exploitation (BAII) comprise entre 9 et 11 millions d'euros. Grâce à l'augmentation significative des primes prévue pour 2021, qui sera notamment stimulée par les nouvelles polices « CareFlexChemie », la Deutsche Familienversicherung suppose qu'il y aura une compensation pour les frais de préparation accumulés en 2020 pour ce produit. Le volume des primes existantes, dont CareFlex, est estimé à plus de 200 millions d'euros à la fin de l'année 2021. En ce qui concerne le nombre de contrats, la société prévoit de doubler le volume pour atteindre plus d'1,1 million de contrats en 2021. Dans l'ensemble, la Deutsche Familienversicherung prévoit des résultats positifs à partir de 2021, si la politique commerciale actuelle est maintenue. Contact Lutz Kiesewetter

Responsable des communications de l'entreprise et des relations avec les investisseurs

Tél. : +49 (69) 74 30 46 396

Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de À propos de DFV Deutsche Familienversicherung AG La DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) est une entreprise InsurTech en pleine croissance. En tant que compagnie d'assurance numérique, la DFV couvre toute la chaîne de valeur avec ses propres produits. L'objectif de l'entreprise est de proposer des produits d'assurance dont les hommes ont vraiment besoin et qu'ils comprennent immédiatement (« Simple. Raisonnable »). La DFV propose à ses clients des assurances maladie complémentaires primées (soins dentaires, soins de santé et soins de longue durée) ainsi que des assurances accidents et biens. Sur la base d'un système informatique ultramoderne et évolutif développé en interne, l'entreprise pose de nouveaux jalons dans le secteur de l'assurance avec une conception numérique cohérente des produits et la possibilité de souscrire des polices via des assistants linguistiques numériques. www.deutsche-familienversicherung.de

