DFV Deutsche Familienversicherung AG : le premier consortium d'assurance maladie au niveau fédéral dans le cadre de conventions collectives

CareFlex Chemie : un pionnier de solutions du secteur des soins - Consortium de R+V Krankenversicherung AG, DFV Deutsche Familienversicherung AG et Barmenia Krankenversicherung AG - la première assurance de soins complémentaire conventionnelle financées par l'employeur au niveau fédéral - CareFlexChemie pour 580 000 employés dans les secteurs de la chimie et de la pharmacie

Francfort sur le Main, 22/11/2019 - La première prévoyance dépendance conventionnelle à l'échelle de secteur financé par l'employeur : c'est ce que propose l'assurance de soins complémentaire CareFlex Chemie. Elle a été convenue par le syndicat IG BCE et l'organisation patronale BAVC dans leur convention collective actuelle pour tous les employés conventionnés des secteurs de la chimie et de la pharmacie à partir du 01/07/2021. Le secteur de la chimie en Allemagne a près de 580 000 collaborateurs, dont 435 000 employés conventionnés. Les employés non conventionnés du secteur peuvent également recevoir CareFlex Chemie si leur employeur l'accepte. Une première en Allemagne de l'assurance maladie et des soins de l'entreprise



CareFlex Chemie est fourni par un consortium composé de trois assureurs réputés : c'est le premier consortium au niveau fédéral de l'assurance maladie de l'entreprise (bKV) et en matière de soins. R+V Krankenversicherung AG est DFV Deutsche Familienversicherung AG est chef de consortium dirigeant avec une part de 45 pour cent, DFV Deutsche Familienversicherung AG détient 35 pour cent étant également responsable du produit et de la gestion des stocks. Barmenia Krankenversicherung AG détient 20 pour cent du consortium. Contrat de groupe sans examen de santé



CareFlex Chemie complète les prestations de l'assurance dépendance légale et aide à réduire le déficit financier existant. Dans la mesure où il s'agit d'une solution au niveau du secteur, aucun examen de santé individuel n'est nécessaire. Le modèle est un modèle privé qu'IG BCE a convenu avec Henkel AG & Co. KGaA déjà en janvier 2019. L'assuré et le fournisseur du produit est ici la Deutsche Familienversicherung. Protection des proches



Les employés du secteur de la chimie peuvent encore améliorer de soins de manière privée leur couverture. En outre, les proches, tels que les conjoints, les enfants ou les parents peuvent également être couverts. Actuellement, moins de 5 pour cent des Allemands ont une prévoyance dépendance privée. Une allocation de soins mensuelle librement disponible comme celle de CareFlex Chemie protège le patrimoine privé et décharge les personnes dépendantes ainsi que leurs proches. Claudia Andersch, la présidente du conseil d'administration de R+V Krankenversicherung AG : « Les soins sont un sujet central qui devrait préoccuper tout le monde. Avec la nouvelle convention collective, le secteur de la chimie pose un jalon important dans notre société. CareFlex Chemie est à la fois un viatique pour d'autres secteurs. La prévoyance dépendance est un composant indispensable de chaque projet de vie. Non seulement elle soulage les proches soignants et leurs familles. Mais elle constitue également une vraie protection du patrimoine. » Dr. Stefan M. Knoll, fondateur et président du conseil d'administration de DFV Deutsche Familienversicherung AG : « Depuis l'introduction de notre première assurance de soin complémentaire en 2012, nous avons révolutionné la prévoyance dépendance en Allemagne et dominons le marché en termes de produit. La mise en ?uvre de CareFlex Chemie est un modèle unique en sorte genre d'assurance maladie de l'entreprise et une grande réussite des secteurs de la chimie et de la pharmacie. Il est fondé sur le modèle pilote HenkelCareFlex qui a été conçu grâce à une coopération précédente entre Deutsche Familienversicherung et IG BCE et réalisé par la suite. »



Dr. Andreas Eurich, président du conseil d'administration de Barmenia Versicherung : « Dès maintenant, les soins constituent un défi énorme. Ainsi, actuellement, une personne dépendante doit payer de sa poche plus de 1 800 euros, ce qui a pour conséquence que 40 pour cent de ces gens glissent dans l'« aide sociale ». Avec une offre unique en son genre d' assurance dépendance financée par l'employeur, nous pouvons garantir que les employés des secteurs de la chimie et de la pharmacie peuvent combler leur déficit de la prévoyance légale. »



À propos de R+V Krankenversicherung AG



R+V Krankenversicherung AG est un assureur maladie sur le marché allemand connaissant la plus forte croissance qui occupe régulièrement les premières places dans les notations des produits. Elle fait partie du groupe R+V, un des assureurs allemands leaders avec une gamme étendue de solutions d'assurance et de prévoyance des clients privés et professionnels. Depuis quelques années, R+V est un partenaire d'assurance des partenaires sociaux du secteur de la chimie avec une grande expérience avec des organismes de prévoyance des secteurs, comme par exemple ChemieVersorgungswerk, MetallRente et KlinikRente.

www.ruv.de



À propos de DFV Deutsche Familienversicherung AG



DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) est à la fois une assurance entièrement numérisée et une entreprise InsurTech à forte croissance. En tant qu'entreprise d'assurance avec ses propres produits, Deutsche Familienversicherung couvre toute la chaîne de création de valeur d'une assurance. L'objectif de la société est de proposer des produits d'assurance dont les gens ont vraiment besoin et qu'ils comprennent immédiatement (« Simple. Judicieux »). La gamme de produits comprend des assurances maladie complémentaires (assurance dentaire, maladie, assurance de soins complémentaire) ainsi que des assurances accidents et assurances de biens qui ont remporté de nombreux prix. Sur la base du système informatique très moderne et évolutif développé en interne, l'entreprise établit de nouveau critères dans le secteur des assurances avec une conception de produit entièrement numérique ainsi que la possibilité de conclusion au moyen des assistants linguistiques.

www.deutsche-familienversicherung.de



À propos de Barmenia Krankenversicherung AG



En 2018, l'assureur maladie établi à Wuppertal s'occupait de plus de 1,2 million d'assurés. Avec un volume de cotisation de plus de 1,7 milliard d'euros, il est le septième assureur maladie sur le marché allemand. En plus de l'assurance maladie, Barmenia Lebensversicherung a. G., Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG et Barmenia Versicherungen a. G. font partie du groupe. En 2018, près de 3 800 collaboratrices et collaborateurs ont été employés dans toute l'Allemagne Que ce soit des assurances complètes compactes ou des assurances complémentaires, des assurances maladies de l'entreprise, la sécurité lors des déplacements à l'étranger, Barmenia offre des produits modernes et attrayants pour les personnes à l'esprit ouvert. De nombreux services numériques arrondissent l'offre. www.barmenia.de

Contact presse



Dr. Karsten Eichner

R+V Versicherung AG

Port-parole

Tél. : 0611 533-4490

E-mail : Karsten.Eichner@ruv.de



Lutz Kiesewetter

DFV Deutsche Familienversicherung AG

Responsable d'Investor Relations & Communication de l'entreprise

Tél. : +49 69 74 30 46 396

E-mail : Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de Marina Weise-Bonczek

Barmenia Krankenversicherung AG

Département Presse et Secrétariat du conseil d'administration

0202 438-2718

marina.weise@barmenia.de