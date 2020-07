DFV Deutsche Familienversicherung AG: réussit son augmentation de capital

Actualités DGAP : DFV Deutsche Familienversicherung AG / mot(s) clé(s) : augmentation de capital

07/07/2020 / 10:11

L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué. Actualités d'entreprise NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU TRANSMETTRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS UN ÉTAT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU DANS LE DISCTRICT DE COLUMBIA (COLLECTIVEMENT LES « ÉTATS-UNIS »), OU À TOUTE PERSONNE AMÉRICAINE (TELLE QUE DÉFINIE CI-DESSOUS) AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON OU DANS TOUT AUTRE PAYS OÙ UNE TELLE PUBLICATION POURRAIT ÊTRE ILLÉGALE OU DANS LEQUEL L'OFFRE DE TITRES EST SOUMISE À DES RESTRICTIONS RÈGLEMENTAIRES. IL EXISTE D'AUTRES RESTRICTIONS. VEUILLEZ CONSULTER LA NOTE IMPORTANTE À LA FIN DE CETTE PUBLICATION.



DFV Deutsche Familienversicherung réussit son augmentation de capital

- 1 326 160 nouvelles actions placées au prix de 24,40 euros chacune - Un produit brut d'environ 32,35 millions d'euros - La sursouscription de l'augmentation de capital illustre le grand intérêt des investisseurs - Poursuite de l'évolution vers un fournisseur numérique de services d'assurance complets - Perspectives positives pour 2020 : confirmation de l'objectif de 100 000 nouveaux contrats Francfort-sur-le-Main, le 7 juillet 2020 - DFV Deutsche Familienversicherung AG (« DFV », « Deutsche Familienversicherung »), une compagnie d'assurance numérique leader en Europe et à croissance rapide, a placé un total de 1 326 160 nouvelles actions au porteur sans valeur nominale (« nouvelles actions ») au prix de 24,40 euros par action auprès d'investisseurs institutionnels par le biais d'un placement privé dans le cadre de l'augmentation de capital en numéraire annoncée hier, faisant usage partiel du capital autorisé et excluant les droits préférentiels de souscription des actionnaires. L'augmentation de capital a été largement sursouscrite. Le capital social de la société passe de 26 523 240,00 euros à 29 175 560,00 euros, soit une augmentation de 2 652 320,00 euros ou un peu moins de 10,0 %. Le flottant de l'action DFV passe ainsi de 12,28 % à environ 21,1 %. La société recevra un produit brut d'environ 32,35 millions d'euros grâce à l'augmentation de capital. « Je tiens à remercier tous les investisseurs qui nous ont fait confiance. La réussite de cette augmentation de capital montre que la grande évolutivité de notre modèle commercial et notre potentiel de croissance sur le marché de l'assurance numérique continuent d'être reconnus. Le succès de l'introduction en bourse de l'American InsurTech Lemonade illustre également le fort potentiel de croissance de notre action », a commenté le Dr Stefan Knoll, président du conseil d'administration et fondateur de Deutsche Familienversicherung. Le produit net attendu issu de l'augmentation de capital doit être utilisé par la société pour poursuivre sa stratégie de croissance actuelle, notamment pour mettre en place de nouveaux porteurs de risques et, par conséquent, établir une assurance maladie et une assurance dommages ainsi que pour développer de nouveaux produits. Ces mesures sont des conditions préalables à l'élargissement du portefeuille de produits dans le domaine de l'assurance maladie et à l'augmentation du potentiel de marché qui en résulte. Dans le cadre de cette stratégie, la création d'une assurance-vie devrait suivre en 2021. Avec les nouveaux porteurs de risques, la société basée à Francfort commencera à mettre en place une structure collective et abandonnera ainsi le rôle de start-up. L'objectif fondamental de cette stratégie est d'accélérer le cours de la croissance après avoir constaté que les 100 000 nouveaux contrats seront à nouveau atteints en 2020. Les nouvelles actions issues de l'augmentation de capital devraient être intégrées sans prospectus à la liste existante du Prime Standard de la Bourse de Francfort le 8 juillet. MainFirst Bank AG a agi en tant que coordinateur mondial et teneur de livres unique dans le cadre de ce placement privé.

Interlocuteur

Lutz Kiesewetter

Responsable de la communication d'entreprise et des relations avec les investisseurs

Tél. :+49 69 74 30 46 396

À propos de DFV Deutsche Familienversicherung AG DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) est une assurtech en pleine croissance. En tant que compagnie d'assurance numérique, la DFV couvre toute la chaîne de valeur avec ses propres produits. L'objectif de cette compagnie est de proposer des produits d'assurance dont les gens ont réellement besoin et qu'ils comprennent immédiatement (« Simple & Sensible »). La DFV propose à ses clients des assurances complémentaires de santé primées (assurance dentaire, maladie et soins de longue durée) ainsi que des contrats d'assurance accidents et de biens. Avec son système informatique ultramoderne et évolutif développé en interne, la DFV établit de nouvelles normes dans le secteur de l'assurance grâce à une conception de produits numériques cohérents et à la possibilité de conclure des contrats via des assistants linguistiques numériques. www.deutsche-familienversicherung.de

