DFV Deutsche Familienversicherung AG / Mot(s)-clé(s) : Résultats semestriels / trimestriels / annonce provisoire

DFV Deutsche Familienversicherung AG : volume de la nouvelle activité en hausse de 150 % au 1er semestre 2019 (actualités accompagnées de documents complémentaires)



13/09/2019 La société émettrice est seule responsable du contenu de cette annonce. Plus de 49 000 nouveaux contrats (+112,5 %) signés avec un volume de primes de 16,4 millions d'euros (+150,3 %)

Entrée réussie sur le marché des assurances pour animaux avec plus de 1 000 nouveaux contrats signés en seulement six semaines ; lancement pour les chats prévu le 1er octobre 2019.

Hausse considérable des primes brutes souscrites de 38,6 % au 1er semestre 2019 pour atteindre 41,8 millions d'euros

Hausse des primes existantes de 13,4 millions d'euros ou 17,7 % à 89,0 millions d'euros dans le secteur d'activité principal de la société

Le conseil d'administration est quasiment certain d'atteindre l'ensemble des objectifs annuels pour 2019

Francfort-sur-le-Main, 13 septembre 2019 - DFV Deutsche Familienversicherung AG (« DFV », « Deutsche Familienversicherung »), une société d'assurance en ligne européenne majeure à la croissance rapide, a poursuivi sa forte croissance au premier semestre 2019. Avec 49 105 contrats souscrits, la nouvelle activité a plus que doublé par rapport à l'année précédente (1er semestre 2018 : 23 111 nouveaux contrats). Cette progression est principalement due à son activité d'assurance santé complémentaire très lucrative enregistrant une hausse de 110,2 % par rapport à l'année dernière pour atteindre les 46 214 contrats souscrits. Sur le marché de l'assurance sur les biens, les polices d'assurance pour les animaux dont ProSiebenSat1 Digital fait la promotion depuis la mi-mai ont déjà contribué de manière significative à la hausse de 157,9 % à 2 891 contrats (1er semestre 2018 : 1 121 contrats). L'offre d'assurance pour les animaux de la société actuellement limitée aux chiens a reçu un très bon accueil sur le marché. Au bout des six premières semaines, DFV avait déjà comptabilisé plus de 1 000 nouveaux contrats représentant un volume de primes d'environ 492 000 euros (chiffre au 30 juin 2019).



Le volume de primes final total s'est envolé pour atteindre 150,3 % à 16,4 millions d'euros (1er semestre : 6.5 millions d'euros). Sur le marché de l'assurance santé complémentaire, le volume de primes mesuré a grimpé de 144,8 % et les assurances sur les biens ont connu une augmentation de 365,0 %. Au 30 juin 2019, les politiques d'assurances sur les biens représentaient déjà 4,6 % de la nouvelle activité au sein du volume de primes et 5,9 % en termes de nombre de contrats. Cela signifie que DFV est bien partie pour atteindre son objectif de 10 % qu'elle s'était fixée. Du fait de son entrée réussie sur le marché des assurances pour les animaux réservées aux chiens, la société prévoit d'élargir son offre aux chats au 1er octobre 2019.



Les primes existantes atteignent déjà près de 90 millions d'euros après le premier semestre



En conséquence, à la fin du premier semestre 2019, DFV a réussi à accroître son portefeuille de souscriptions total de 6,6 % à environ 485 000 contrats (environ 455 000 contrat au 31 décembre 2018). La diminution du portefeuille d'assurances techniques (appareils électroniques) représente environ 7 000 contrats au premier semestre 2019. Par conséquent, le portefeuille de politiques dans le secteur d'activité principal de la société a connu une croissance d'environ 9,3 %.



« Les chiffres enregistrés sur le nouveau secteur d'activité parlent d'eux-mêmes. Nos mesures en matière de distribution et de marketing sont efficaces et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Nous avons identifié l'énorme potentiel des politiques d'assurance numériques pour les animaux au bon moment et avons réussi à devenir un acteur incontournable sur ce marché. Cela prouve encore une fois que notre modèle commercial est capable de s'adapter aux changements. Même si les chiffres des mois d'été seront légèrement moins élevés en raison de facteurs saisonniers, tous les voyants sont au vert en ce qui concerne la réalisation de nos objectifs annuels », déclare Dr Stefan Knoll, président du conseil d'administration et fondateur de DFV.



Au 30 juin 2019, les primes existantes ont augmenté de 13,4 millions d'euros ou 17,7 % pour atteindre 89,0 millions d'euros (31 décembre 2018 : 75,7 millions d'euros). Les primes brutes souscrites ont connu une croissance significative de 38,6 % au premier semestre de l'année pour atteindre 41,8 millions d'euros. Le secteur de l'assurance santé complémentaire continue d'être un élément important avec une hausse de 34,9 % à 39,1 millions d'euros. Dans le secteur des assurances sur les biens, les primes brutes souscrites ont connu une hausse de 128,2 % à 2,7 millions d'euros. Cela illustre la contribution positive de notre nouveau groupe de produits, les politiques d'assurance pour animaux.



En raison de l'augmentation des dépenses destinées à stimuler la croissance au premier semestre 2019, le ratio combiné (des sinistres par rapport aux dépenses) s'est apprécié de 110,5 % (1er semestre : 78,1 %). En revanche, le ratio des sinistres est essentiellement resté stable à 60,5 % (comparé à 58,6 % sur la même période l'année précédente).



Les résultats ont évolué comme prévu



La forte hausse dans le nouveau secteur d'activité s'est accompagnée d'une augmentation significative des coûts liés à la distribution, qui ont grimpé de 260,4 %, à 15,6 millions d'euros. Le BAII a reculé à ?3,6 millions d'euros, comme prévu (1er semestre 2018 : 0,16 million d'euros). Cela inclut un effet positif non-récurrent s'élevant à 0,9 millions d'euros en raison des bénéfices réalisés dans le cadre de l'investissement de capitaux lié à la reprise des marchés financiers lors du premier semestre 2019. En conséquence, le résultat technique s'est chiffré à -2,9 millions d'euros (1er semestre 2018 : + 1,9 million d'euros). Le résultat après déduction des impôts s'est chiffré à 2,8 millions d'euros pour le 1er semestre 2019 (1er semestre 2018 : + 0,01 million d'euros).



Le ratio de solvabilité de Deutsche Familienversicherung a reculé à 314 % au premier semestre 2019 (31 décembre 2018 : 496 %). Cela illustre l'augmentation du niveau de capital utilisé afin d'obtenir cette croissance importante du volume d'affaires. À 314 %, le pourcentage excède toujours considérablement les exigences réglementaires, demeurant à un niveau très élevé.



Prévisions confirmées pour 2019



Deutsche Familienversicherung est convaincue qu'elle atteindra ses objectifs : avec un nouveau secteur d'activités estimé à 100 000 contrats, les primes existantes pour l'ensemble de l'année 2019 devraient atteindre 100 millions d'euros avec une augmentation des primes brutes souscrites d'environ 20 %. La poursuite de l'optimisation du portefeuille existant en raison du recul du secteur des assurances sur les appareils électroniques a été prise en compte.

Le résultat d'exploitation de l'année 2019 sera influencé par des investissements à forte croissance dans le cadre de l'extension du portefeuille de contrats, l'augmentation des dépenses ou l'accroissement de la numérisation ainsi que par la mise en place et l'expansion de nouvelles chaînes de distribution. En conséquence, DFV continue d'anticiper une perte avant impôt de 9 à 11 millions d'euros.



Le rapport semestriel IFRS entièrement vérifié est disponible au téléchargement ici : lien.



À propos de DFV Deutsche Familienversicherung AG



DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) est une société d'assurance en ligne à la croissance rapide. En tant que société d'assurance en ligne, DFV gère toute la chaîne de valeur de ses produits. L'objectif de la société consiste à proposer des polices d'assurance dont les personnes ont réellement besoin et comprend immédiatement leurs besoins (« Simplicité & compréhension »). DFV propose à ses clients des assurances santé complémentaires (soins dentaires, santé et assistance de longue durée) primées ainsi que des politiques d'assurance sur les biens ou en cas d'accident. À l'aide de son système informatique ultra moderne et évolutif développé en interne, la société définit de nouvelles normes dans le secteur de l'assurance grâce aux designs produits systématiquement numériques et l'option de souscrire à des politiques via des assistants numériques.





Contact relations publiques & investisseurs

Lutz Kiesewetter

Responsable des relations avec les investisseurs & des relations publiques

Tel.: +49 69 74 30 46 396

Email : Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de



Documents complémentaires :



Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PNQBPVWYDB

Titre du document : DFV_Group_Key_Financials_H1_2019