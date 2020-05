DFV Deutsche Familienversicherung : Deutsche Familienversicherung maintient son rythme de croissance au premier trimestre 2020 (actualités avec fonctionnalités complémentaires)

DFV Deutsche Familienversicherung AG / mot(s) clé(s) : Déclaration trimestrielle / intérimaire

14/05/2020

L'émetteur est seul responsable du contenu du présent communiqué. - Le nombre de nouveaux contrats atteint 27 718, ce qui est supérieur aux attentes. - Les primes brutes émises ont considérablement augmenté de 31,2 % et atteint 26,4 millions d'euros. - Croissance des primes existantes de 7,0 %, à 108,3 millions d'euros. - Aucun impact significatif du COVID-19 sur le développement des activités commerciales au cours du premier trimestre. - Pertes considérables dans les investissements en capital.

Francfort-sur-le-Main, 14 mai 2020 - DFV Deutsche Familienversicherung AG (« DFV », « Deutsche Familienversicherung »), une compagnie d'assurance numérique leader en Europe et à croissance rapide, a dépassé ses objectifs de croissance au premier trimestre 2020 malgré le COVID-19. La pandémie du COVID-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le développement des activités de l'entreprise à ce jour. « Nos performances en matière de ventes sont certainement impressionnantes, même en cette période de crise du COVID-19. Les ventes en ligne ont augmenté de 27 % au cours du premier trimestre. Depuis le mois d'avril, nous avons toutefois constaté une légère baisse de la demande en ligne pour les contrats d'assurance, notamment sur Google et Bing. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas évaluer avec certitude ce à quoi ressemblera le marché dans trois mois », commente le Dr Stefan Knoll, PDG et fondateur de la Deutsche Familienversicherung. Les nouvelles activités sont meilleures que prévu au premier trimestre 2020. Le volume des nouvelles activités a atteint 27 718 politiques d'assurance au cours du premier trimestre, dépassant ainsi les attentes. L'entreprise avait prévu de rédiger 25 000 nouveaux contrats pour le premier trimestre. Par rapport à la période correspondante de l'année précédente, le nombre de nouveaux contrats a diminué de 7,8 % (T1 2019 : 30 049 nouveaux contrats). Il faut cependant noter que les entreprises du premier trimestre 2019 ont bénéficié de l'impact très positif des nouvelles politiques « HenkelCareflex ». Il s'agit de 9 000 unités de nouvelles politiques rédigées au cours du premier trimestre 2019. Si l'on exclut ces contrats, les performances en matière de ventes au premier trimestre 2020 concernant les nouveaux contrats ont augmenté de 31,7 % par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, le développement des activités indique que la réalisation de l'objectif ambitieux de 100 000 nouveaux contrats par an au moment de l'introduction en bourse est de plus en plus affirmée. Au cours du premier trimestre 2020, le volume des nouvelles activités dans le segment de l'assurance de biens a considérablement augmenté (T1 2020 : 7 031 unités, T1 2019 : 1 004 unités). Le succès continu de la commercialisation de l'assurance maladie animale introduite en 2019 et des contrats d'assurance responsabilité civile révisés a été un facteur décisif à cet égard. Le volume total des primes nouvellement générées s'élève à 8,6 millions d'euros (T1 2019 : 10,3 millions d'euros). Au 31 mars 2020, l'assurance de biens en termes de nombre d'unités représentait déjà environ 25 % du total des nouvelles activités (31 décembre 2019 : 10 %) et environ 21 % en termes de volume de primes (31 décembre 2019 : 8 %). En conséquence, la DFV a réussi à poursuivre sa stratégie de diversification visant à obtenir une combinaison appropriée de portefeuilles de contrats d'assurance immobilière et maladie. En raison du « confinement » politique de l'économie, l'équipe de direction a observé une baisse du nombre de recherches sur Google et Bing non initiées par la Deutsche Familienversicherung au cours de la deuxième moitié du mois de mars. En outre, les ventes de contrats d'assurance maladie voyage se sont complètement effondrées en raison des mises en garde à l'intention des voyageurs dans le monde entier. Augmentation des primes émises de 31,2 % Grâce au succès des nouvelles activités, le portefeuille d'assurance total à la fin du premier trimestre 2020 a augmenté de 2,9 %, pour atteindre environ 529 000 contrats (31 décembre 2019 : environ 514 000 contrats souscrits). Cela comprend 41 852 contrats dans le secteur de l'assurance électronique qui ne fait plus partie de l'activité principale de la DFV, un stock qui est en cours de liquidation. Si l'on exclut ces contrats d'assurance technique, le nombre total de contrats dans l'activité principale de la société a augmenté d'environ 3,6 %. Les primes existantes émises ont augmenté de 7,0 % au 31 mars 2020 et atteint 108,3 millions d'euros (31 décembre 2019 : 101,2 millions d'euros). Les primes brutes émises ont considérablement augmenté de 31,2 % au cours des trois premiers mois de l'année et atteint 26,4 millions d'euros. Cette augmentation reflète la forte croissance du segment de l'assurance maladie complémentaire, en hausse de 31,0 % à 24,6 millions d'euros, ainsi que du segment de l'assurance de biens, qui comprend les nouveaux contrats d'assurance maladie animale, avec une augmentation des primes brutes émises de 33,4 %, à 1,8 millions d'euros. Une croissance dynamique tirée par les ventes, l'informatique et les mesures de recrutement Au premier trimestre 2020, la Deutsche Familienversicherung a de nouveau considérablement investi dans les ventes. Les frais liés aux ventes s'élevaient à 8,3 millions d'euros, mais ont diminué de 2,4 % par rapport au même trimestre de l'année précédente (T1 2019 : 8,5 millions d'euros). En raison des dépenses liées aux ventes et d'un certain effet non récurrent, le ratio combiné (des sinistres aux dépenses) s'élevait à 122,9 % pour les trois premiers mois de 2020 (T1 2019 : 95,4 %). Pour l'ensemble de l'année 2019, ce ratio clé s'élevait à 102,6 %. Cette augmentation résulte de l'effet ponctuel d'une allocation non linéaire mais prévue aux réserves réelles dans les soins longue durée. Cette allocation est due à l'ajustement des primes dans le portefeuille des soins longue durée et au début du contrat chez Henkel CareFlex le 1er janvier d'une année. Ce ratio combiné plus élevé s'explique également par des coûts informatiques, de personnel et de sinistres plus élevés par rapport à l'année précédente. Le taux de sinistres a donc augmenté pour atteindre 62,4 % (année complète 2019 : 60,5 % ; T1 2019 : 50,1 %). En conséquence, l'objectif du ratio combiné de 95 % à 110 % est maintenu. « CareflexChemie », la solution pour le secteur des soins adoptée en novembre de l'année dernière, offre un énorme potentiel de croissance. En effet, la Deutsche Familienversicherung (en coopération avec R+V Krankenversicherung et Barmenia Krankenversicherung) propose pour la première fois aux employés de l'industrie chimique une assurance soins complémentaire financée par l'employeur et basée sur les tarifs, et ce à l'échelle nationale et sectorielle. L'exercice en cours et les trois premiers mois ont déjà été marqués par les préparatifs actuels pour le lancement prévu en juillet 2021, ce qui se traduit par un impact correspondant sur le résultat d'exploitation. En outre, de nouveaux progrès ont été réalisés en matière d'externalisation de l'infrastructure informatique, tandis que les ressources et capacités internes ont continué d'être renforcées par le développement informatique. Afin de se préparer à la croissance à venir avec des ressources en personnel adéquates, la Deutsche Familienversicherung a lancé en février 2020 une offensive de recrutement à l'échelle nationale visant à engager 55 nouveaux employés, notamment dans les divisions du développement informatique, des finances et du service clientèle. Grâce à une campagne multicanal moderne et à un modèle d'incitation attrayant prévoyant que les candidats adéquats reçoivent jusqu'à 6 500 euros lorsqu'ils atteignent certains stades du recrutement, la DFV a déjà gagné 29 nouveaux employés au cours des trois premiers mois de cette année. Malgré la pandémie du COVID-19 en cours, la Deutsche Familienversicherung est très confiante dans sa capacité à augmenter ses effectifs à environ 175 employés grâce à cette campagne d'ici la fin de l'exercice financier en cours. Les économies réalisées par rapport aux mesures de recrutement classiques sont estimées à environ 0,35 million d'euros. Dr. Stefan Knoll : « Nous sommes ravis de constater que la campagne de recrutement actuelle reste très réussie en prévision de la prochaine croissance prévue. En ce moment, les candidats misent également sur des entreprises résistantes à la crise ». L'évolution des marchés de capitaux a eu un impact négatif sur le résultat. L'EBIT du groupe est tombé à -5,6 millions d'euros après les trois premiers mois (T1 2019 : -1,0 million d'euros). Cela comprend les coûts prévus en raison de l'effet ponctuel attendu (-2,8 millions d'euros) dans le domaine de l'assurance dépendance et une perte non planifiée et réalisée de 2,8 millions d'euros dans le domaine des investissements en raison de l'effondrement des marchés d'investissement mondiaux dû à la crise du COVID 19. Le résultat technique est descendu à -1,8 million d'euros (T1 2019 : 0,6 million d'euros). Le résultat après impôts s'élève à -3,8 millions d'euros (T1 2019 : -0,2 million d'euros). Le ratio de solvabilité de la Deutsche Familienversicherung est descendu à 206 % au premier trimestre en raison de facteurs liés à la date de référence (31 décembre 2019 : 264 %). Outre les dépenses d'investissement élevées visant la croissance significative des activités, cette baisse est surtout attribuable à l'augmentation des risques de marché causée par le COVID-19, à la diminution des valeurs de marché des investissements en capital effectués et à la correction de la courbe de la structure des rendements effectuée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP). Toutefois, le ratio continue de dépasser largement les exigences réglementaires, restant à un niveau très solide. Par principe, nous appliquons des approches prudentes lors du calcul du ratio de solvabilité dans le cadre de la réforme Solvabilité II. Dans la perspective des ajustements de primes qui ont été mis en ?uvre ou qui se manifestent au moins dans l'ensemble du secteur de l'assurance maladie, nous devons également être en mesure de réagir avec plus de souplesse aux changements de l'environnement général. En acceptant des ajustements de taux d'intérêt en cas d'ajustement de primes, nous prévoyons une réduction des exigences de solvabilité et une augmentation correspondante notable de notre ratio de solvabilité, qui se situe déjà à un niveau élevé de 206 %. Ainsi, à moyen terme, le ratio Solvabilité II de la DFV sera supérieur à la fourchette cible déjà communiquée de 180 - 220 %. Perspectives pour 2020 Le maintien de l'objectif annuel fixé pour les nouvelles entreprises après la fin du deuxième trimestre dépendra de l'assouplissement des restrictions dans le secteur du tourisme et de la relance de l'économie. Malgré les incertitudes actuelles, la DFV affirme néanmoins ses objectifs de vente pour le moment. Pour l'ensemble de l'année 2020, l'entreprise prévoit de générer 100 000 nouveaux contrats d'assurance, d'augmenter le volume des contrats existants de 25 à 30 millions d'euros et d'augmenter les primes brutes émises d'au moins 30 %. Le résultat de l'exercice financier en cours continuera d'être affecté par les investissements à forte croissance dans l'extension du portefeuille de contrats, les dépenses pour accroître la numérisation ainsi que la création et l'extension de nouveaux canaux de distribution et de l'organisation. À cet égard, les préparatifs de la solution Careflex pour le secteur des soins auront un impact particulier. En conséquence, la DFV prévoit une perte avant impôts (EBIT) de 9 à 11 millions d'euros pour l'exercice 2020. Sur la base d'une progression linéaire de ces objectifs ambitieux, la Deutsche Familienversicherung prévoit de compenser les pertes prévues pour 2020 en 2021, malgré les investissements élevés réalisés pour favoriser la croissance.

Votre interlocuteur Lutz Kiesewetter

Responsable de la communication d'entreprise et des relations avec les investisseurs

Tél. : +49 (69) 74 30 46 396

Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de À propos de DFV Deutsche Familienversicherung AG DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) est une assurtech en pleine croissance. En tant que compagnie d'assurance numérique, la DFV couvre toute la chaîne de valeur avec ses propres produits. L'objectif de cette compagnie est de proposer des produits d'assurance dont les gens ont réellement besoin et qu'ils comprennent immédiatement (« Simple & Sensible »). Le DFV propose à ses clients des assurances complémentaires de santé primées (assurance dentaire, maladie et soins de longue durée) ainsi que des contrats d'assurance accidents et de biens. Avec son système informatique ultramoderne et évolutif développé en interne, la DFV établit de nouvelles normes dans le secteur de l'assurance grâce à une conception de produits numériques cohérents des produits et à la possibilité de conclure des contrats via des assistants linguistiques numériques. www.deutsche-familienversicherung.de Fonctionnalités complémentaires :



