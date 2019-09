DFV Deutsche Familienversicherung : La Deutsche Familienversicherung complète son portfolio de produits avec une nouvelle assurance protection juridique en matière de circulation

La Deutsche Familienversicherung complète son portfolio de produits avec une nouvelle assurance protection juridique en matière de circulation

Lancement d'une nouvelle assurance protection juridique en matière de circulation flexible et performante

Agrandissement de l'offre assurance dommage dans le cadre de notre stratégie de croissance : « 16er Matrix Sach » maintenant avec des assurances ménage, responsabilité civile, protection du code de la route et accidents.

Assurance responsabilité civile DFV de la Stiftung Warentest notée « très bien » (1,4)

Un parcours client numérique complet offre aux clients un service rapide et simple



Francfort-sur-le-Main, le 26 septembre 2019, la DFV Deutsche Familienversicherung AG (« DFV », « Deutsche Familienversicherung »), une compagnie InsurTech en pleine croissance et leader en Europe, propose depuis la semaine dernière une nouvelle police d'assurance protection juridique en matière de circulation. Elle protège les clients des conséquences financières de litiges en lien avec la circulation routière, qu'ils soient conducteurs, piétons, cyclistes ou dans le bus ou le train. Avec un montant assuré de 2 millions d'euros, le libre choix de l'avocat, la prise en charge des frais d'avocat et de justice et une couverture d'assurance mondiale, l'assurance protection juridique en matière de circulation DFV est un produit particulièrement complet. La disponibilité des tarifs individuels et familiaux ainsi que la couverture de tous les véhicules font de ce nouveau produit DFV une protection flexible et sans souci.

La nouvelle assurance protection juridique en matière de circulation DFV complète le renouvellement de la matrice de produits pour l'assurance des biens. « 16er Matrix Sach » contient désormais des assurances ménage, responsabilité civile, protection du code de la route et accidents. En outre, la nouvelle assurance protection juridique en matière de circulation DFV, tout comme l'assurance responsabilité civile DFV récemment révisée, sera incluse dans la nouvelle offre combinée d'assurance de biens.

Dr. Stefan M. Knoll, fondateur et PDG de Deutsche Familienversicherung : « L'agrandissement conséquent de notre offre assurance de biens fait partie de notre stratégie de croissance. Le fait que notre assurance responsabilité civile ait obtenu la note « très bien » (1,4) lors du dernier test de la Stiftung Warentest (10/2019) montre également la haute qualité de nos polices d'assurance de biens.



L'assurance protection juridique en matière de circulation DFV : un parcours client entièrement numérique

Une fois que le client a choisi l'une des variantes du produit : Basic, Comfort, Premium ou Exclusive, le voyage du client numérique commence. En plus des moyens de paiement traditionnels, la société Insurtech propose les moyens de paiement mobiles Paypal, AmazonPay et Amazon-Log-In. Immédiatement après la conclusion du contrat en ligne, le client reçoit un e-mail avec les données d'accès au portail client DFV, un lien de téléchargement vers l'application moderne DFV pour appareils mobiles et la carte d'assurance au format portefeuille. La carte numérique « porte-monnaie » remplace la carte plastique utilisée dans le processus de clôture classique. Via le portail client DFV et l'application DFV, le client peut à tout moment modifier ses données contractuelles et régler lui-même les dommages et intérêts. Grâce au système de gestion des stocks Java développé en interne, ceux-ci sont repris en temps réel et confirmés au client directement par e-mail. Le processus de clôture, d'élaboration des politiques et de notification des dommages de la nouvelle protection des droits de trafic DFV fonctionne donc entièrement en ligne et de manière numérique.

Dr. Stefan M. Knoll : « En particulier dans le domaine de l'assurance protection juridique en matière de circulation, le client souhaite un service rapide et simple. Nous le garantissons avec notre parcours client entièrement numérique et établissons de nouvelles normes dans le domaine de l'orientation client. »

À propos de la DFV Deutsche Familienversicherung AG

La DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) est une entreprise InsurTech en pleine croissance. En tant que compagnie d'assurance numérique, la Deutsche Familienversicherung couvre toute la chaîne de valeur avec ses propres produits. L'objectif de l'entreprise est de proposer des produits d'assurance dont les hommes ont vraiment besoin et qu'ils comprennent immédiatement (« Simple. Raisonnable »). La Deutsche Familienversicherung propose à ses clients des assurances complémentaires de santé (soins dentaires, soins de santé et soins de longue durée) ainsi que des assurances accidents et biens. Sur la base d'un système informatique ultramoderne et évolutif développé en interne, l'entreprise pose de nouveaux jalons dans le secteur de l'assurance avec une conception numérique cohérente des produits et la possibilité de souscrire des polices via des assistants linguistiques numériques. www.deutsche-familienversicherung.de





Presse & Responsable des relations aux investisseurs

Lutz Kiesewetter

Directeur de la communication d'entreprise & des relations aux investisseurs

Tél : +49 69 74 30 46 396

E-mail : Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de