DFV Deutsche Familienversicherung : La Deutsche Familienversicherung génère ses meilleures nouvelles activités depuis sa création et prévoit 100 000 nouveaux contrats en 2019 0 05/04/2019 | 10:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires DFV Deutsche Familienversicherung AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

La Deutsche Familienversicherung génère ses meilleures nouvelles activités depuis sa création et prévoit 100 000 nouveaux contrats en 2019



05-Avr-2019 / 10:42 CET/CEST



DFV Deutsche Familienversicherung AG / mot(s) clé(s) : résultats annuels

La Deutsche Familienversicherung génère ses meilleures nouvelles activités depuis sa création et prévoit 100 000 nouveaux contrats en 2019



04/04/2019

L'émetteur est seul responsable du contenu du présent communiqué. - Nouvelles activités record avec 55 263 contrats et un volume de 17,6 millions d'euros, soit une croissance respective de 29 % et 90 % - Primes brutes émises, ajustées en fonction de l'optimisation du portefeuille, en hausse de 10,1 % et passant à 68,5 millions d'euros ; les primes du portefeuille augmentent pour atteindre 75,7 millions d'euros. - Résultat de souscription de 0,71 million d'euros - Ratio de solvabilité solide de 469 % après le succès de l'introduction en bourse en décembre 2018 - Entrée sur le marché de l'assurance maladie animale via ProSiebenSat1 Digital - Croissance dynamique prévue en 2019 : 100 000 nouveaux contrats et augmentation des primes de portefeuille qui passent à 100 millions d'euros, parallèlement à la poursuite de la numérisation des activités

Francfort-sur-le-Main, 4 avril 2019 - La DFV Deutsche Familienversicherung AG (« DFV », « Deutsche Familienversicherung » [assurance familiale allemande]), une assurtech en forte croissance et leader en Europe, a réalisé de très bons résultats d'exploitation pour l'exercice financier de 2018. Les nouvelles activités ont atteint un niveau record : le nombre de nouveaux contrats a augmenté de 29 % pour passer à 55 263 et le volume de primes correspondant de 90 % pour atteindre 17,6 millions d'euros. Au total, les primes brutes émises, ajustées en fonction de l'optimisation du portefeuille, ont augmenté de 10,1 % et sont passées à 68,5 millions d'euros.



L'introduction en bourse réussie de décembre 2018 a posé les bases d'un renforcement significatif de la croissance du portefeuille en 2019 et les années suivantes. Sa réussite repose sur les innovations de produits auxquels la Stiftung Warentest a attribué les meilleures notes, notamment dans le domaine de l'assurance maladie et de l'assurance dépendance complémentaire, ainsi que sur la mise en ?uvre de processus entièrement numériques. Au cours de l'exercice financier en cours, DFV entend exploiter le fort potentiel du marché de l'assurance numérique en Allemagne et conclure environ 100 000 nouveaux contrats.



« Nous pouvons nous prévaloir d'un exercice financier couronné de succès. Notre succès commercial montre clairement le potentiel que nous avons en tant qu'assurtech entièrement intégrée en Allemagne. Nous continuerons à faire progresser cette croissance en 2019 à l'aide d'investissements commerciaux ciblés. En atteignant l'objectif de 100 000 nouveaux contrats en 2019, la Deutsche Familienversicherung rattrape les 5 plus grandes compagnies d'assurance allemandes qui se sont lancées dans de nouvelles activités du secteur de l'assurance maladie », déclare le Dr Stefan Knoll, PDG et fondateur de la DFV.



Augmentation des primes de portefeuille de 19,6 % dans les activités de base



Au cours de l'exercice de 2018, les primes du portefeuille conformes aux normes IFRS ont augmenté de 3,8 % pour atteindre 75,7 millions d'euros (exercice précédent : 72,9 millions d'euros). Compte tenu des effets de l'arrêt de la coassurance dans un portefeuille d'assurance bâtiment au 31 décembre 2017 et de la réduction significative du portefeuille d'assurance électronique à forte intensité de sinistres, la croissance des primes du portefeuille dans les activités de base s'élève à 19,6 %. Ajustées en fonction de l'optimisation du portefeuille, les primes brutes émises ont augmenté de 10,1 % pour atteindre 68,5 millions d'euros. L'augmentation significative des primes du portefeuille est le résultat de fortes activités clients, induites principalement par les contrats conclus dans le domaine de l'assurance maladie complémentaire. La croissance est ici de 41 % au regard du nombre de nouveaux contrats et de 104 % au regard du volume de nouvelles primes. Le portefeuille de ce segment de produits a donc connu une augmentation considérable respective de 10 % (nombre de contrats) et de 24 % (volume des primes).



Le succès des nouvelles activités s'est accompagné d'une augmentation significative des investissements commerciaux, qui s'élevaient à environ 15 millions d'euros. Le BAII a diminué en conséquence, passant de 2,1 millions à -4,1 millions d'euros. Ce chiffre comprend également un effet ponctuel négatif dû à une dépréciation dans le domaine des placements en raison de l'effondrement mondial du marché des placements. Par ailleurs, les résultats ont été impactés par les frais encourus par l'introduction en bourse. Compte tenu de ces effets ponctuels d'un montant total de 4,1 millions d'euros, le résultat de souscription s'élevait à 0,71 million d'euros. La DFV a ainsi réalisé un résultat de souscription positif malgré la croissance et l'augmentation significative des frais commerciaux associée. La perte nette IFRS pour l'exercice financier de 2018 s'élevait à 3,3 millions d'euros.



Le ratio combiné (sinistres/coûts) est passé à environ 98 % en 2018 (exercice précédent : 95,1 %). Ceci s'explique par l'augmentation significative des frais commerciaux. Le taux de sinistres s'est maintenu à un très bon niveau, soit à environ 39,5 pour cent (exercice précédent : 39 pour cent).



Au 31 décembre 2018, le portefeuille d'assurance total s'élevait à environ 455 000 contrats, contre environ 464 000 contrats l'année précédente. Cette baisse est due à l'optimisation stratégique du portefeuille en termes de risques et de résultats. La réduction complète du portefeuille d'assurance bâtiment et la diminution significative du portefeuille d'assurance technique (électronique) au cours de l'exercice de 2018 représentent un total d'environ 37 000 contrats. Ajusté en fonction de cette optimisation du portefeuille, le portefeuille des activités de base a augmenté d'environ 7 %. Le ratio de solvabilité de la DFV est passé à 496 % à la fin de l'exercice de 2018 (31/12/2017 : 214 %).



Progrès en matière de numérisation et d'expérience client



Au cours de l'exercice de 2018, la DFV a poursuivi la numérisation des processus et l'amélioration de l'expérience client. Outre les méthodes de paiement en ligne via Paypal et AmazonPay, des assistants numériques via Amazon Echo et le DFV-ChatBot sont disponibles pour les clients. Le service client fonctionne également en mode numérique via l'application DFV et le portail client DFV. La DFV utilise l'intelligence artificielle pour le règlement des sinistres en ligne. Ceci garantit le règlement de toute réclamation dans les 48 heures.



Intensification de la coopération numérique de ProSiebenSat.1 avec de nouveaux produits



Depuis mi-avril 2018, la DFV collabore avec succès avec ProSiebenSat.1 Digital. Sous la marque MAXCARE, ProSiebenSat.1 Digital fait la promotion des produits d'assurance maladie de la DFV sur les chaînes de télévision et en ligne à forte couverture du groupe. À partir de mai 2019, la DFV lancera l'assurance maladie animale sur le marché. ProSiebenSat.1 Digital est le responsable marketing. Ce dernier a développé un concept marketing à 360 degrés très performant spécifiquement pour cette nouvelle collaboration.



Le marché de l'assurance maladie animale en Allemagne en est encore à ses débuts et connaît une croissance rapide de la demande. Environ 9,2 millions de chiens et 13,7 millions de chats vivent en Allemagne. Seulement 17 % de tous les propriétaires de chiens et 6 % de tous les propriétaires de chats ont souscrit à une assurance santé animale. Avec son nouveau produit, la DFV entre ainsi dans un segment de marché prometteur. Ce faisant, la DFV met constamment en ?uvre sa stratégie de croissance et démontre la grande extensibilité de ses activités à travers diverses gammes de produits. En tant que compagnie d'assurance entièrement numérique, la DFV peut adapter sa gamme de produits rapidement et avec flexibilité aux besoins du marché au fur et à mesure de leur évolution.



Perspectives : croissance dynamique et poursuite de la numérisation prévues



La DFV a l'intention de développer significativement ses nouvelles activités en 2019. Les bénéfices de l'introduction en bourse sont destinés à financer la croissance. Le commerce en ligne, les nouveaux produits (par exemple : l'assurance santé animale) et les entreprises coopératives (par exemple : avec Henkel) sont les moteurs de croissance.



La numérisation doit encore progresser en optimisant l'automatisation du traitement des réclamations. De plus, l'assurtech est en train de développer son système informatique, qui passe d'un système linéaire à une analogie du système neuronal (CNS) basée sur le cloud. L'objectif est de créer un système entièrement numérisé et intégré pour la gestion globale du portefeuille, qui pourra également être breveté à d'autres assureurs et partenaires.



Avec un volume de nouvelles activités attendu d'environ 100 000 contrats, les primes existantes devraient atteindre environ 100 millions d'euros en 2019 et les primes brutes devraient augmenter d'environ 20 %. Il s'agit notamment de poursuivre l'optimisation du portefeuille existant par le biais de la liquidation planifiée de la division technique d'assurance (électronique). En plus des activités de base actuelles de l'assurance maladie complémentaire, le segment de l'assurance des biens devrait se développer de manière significative. La DFV a déjà commencé à renouveler et à numériser les contrats d'assurance de biens actuels en 2018.



En 2019, les résultats seront influencés par des investissements à forte croissance pour la poursuite de l'expansion du portefeuille de contrats, les dépenses liées à la poursuite de la numérisation ainsi que le développement et l'expansion de nouveaux canaux de distribution. Les coûts de distribution devraient doubler pour atteindre environ 30 millions d'euros en 2019. La DFV s'attend par conséquent à une perte avant impôts comprise entre 9 et 11 millions d'euros. Malgré une nouvelle croissance dynamique, le seuil de rentabilité devrait être atteint en 2021.



« Nous avons très bien commencé la nouvelle année. À la fin de mars 2019, nous avions déjà 30 % des 100 000 nouveaux contrats prévus dans nos livres comptables. Notre objectif déclaré au-delà de 2019 est d'atteindre un volume annuel de nouvelles activités d'environ 100 000 contrats et de poursuivre ainsi la réussite de notre croissance numérique à moyen terme », déclare le Dr Stefan Knoll.



À propos de DFV Deutsche Familienversicherung AG



DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) est une assurtech en pleine croissance. En tant que compagnie d'assurance numérique, la DFV couvre toute la chaîne de valeur avec ses propres produits. L'objectif de cette compagnie est d'offrir des produits d'assurance dont les gens ont vraiment besoin et qu'ils comprennent immédiatement (« Simple & Sensible »). La DFV propose à ses clients des assurances complémentaires de santé primées (assurance dentaire, maladie et de longue durée) ainsi que des contrats d'assurance accidents et de biens. Avec son système informatique ultramoderne et évolutif développé en interne, la DFV établit de nouvelles normes dans le secteur de l'assurance grâce à une conception de produits numériques cohérents et à la possibilité de conclure des contrats via des assistants linguistiques numériques.



www.deutsche-familienversicherung.de





Contact :

Lutz Kiesewetter

Responsable de la communication d'entreprise

Téléphone : 069 74 30 46 396

Fax : 069 74 30 46 46

E-mail : lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de 04/04/2019 Diffusion d'un journal d'entreprise, transmis par DGAP - un service d'EQS Group AG.

L'émetteur est seul responsable du contenu du présent communiqué.



Les services de distribution du DGAP comprennent les annonces réglementaires, les nouvelles financières et corporatives et les communiqués de presse.

Archives sur www.dgap.de

Langue : Langue : Français Entreprise : DFV Deutsche Familienversicherung AG Reuterweg 47 60323 Francfort-sur-le-Main Allemagne Téléphone : 069 74 30 46 396 Fax : 069 74 30 46 46 E-mail : presse@deutsche-familienversicherung.de Site Internet : www.deutsche-familienversicherung.de ISIN : DE000A2NBVD5 WKN : A2NBVD Bourses : Marché réglementé à Francfort (Prime Standard) ; marché non officiel réglementé à Berlin, Düsseldorf, Hambourg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID : 795915





Fin du communiqué

DGAP News Service





Contact:

Lutz Kiesewetter

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 069 74 30 46 396

Telefax: 069 74 30 46 46

E-Mail: lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de Contact:Lutz KiesewetterLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 069 74 30 46 396Telefax: 069 74 30 46 46E-Mail: lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Langue : Français Entreprise : DFV Deutsche Familienversicherung AG Reuterweg 47 60323 Frankfurt am Main Allemagne Téléphone : 069 74 30 46 396 Fax : 069 74 30 46 46 E-mail : presse@deutsche-familienversicherung.de Site internet : www.deutsche-familienversicherung.de ISIN : DE000A2NBVD5 EQS News ID : 796503

Fin du message - EQS News-Service 796503 05-Avr-2019 CET/CEST

© EQS 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSI 10:45 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG : La Deutsche Familienversicherung génère ses .. EQ 08/01 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG : Coopération avec Henkel commence comme pr.. EQ