DFV Deutsche Familienversicherung : La Deutsche Familienversicherung vise 100 000 nouveaux contrats pour 2020 et une augmentation des primes brutes émises de 30 % 0 27/03/2020 | 08:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires DFV Deutsche Familienversicherung AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

La Deutsche Familienversicherung vise 100 000 nouveaux contrats pour 2020 et une augmentation des primes brutes émises de 30 %



27-Mars-2020 / 08:25 CET/CEST



La Deutsche Familienversicherung vise 100 000 nouveaux contrats pour 2020 et une augmentation des primes brutes émises de 30 % - Plus de 100 000 nouveaux contrats au cours de l'exercice 2019 (+ 81 %) - Les primes brutes émises ont augmenté considérablement de 37 % pour atteindre environ 91 millions d'euros - Les primes existantes ont augmenté de 34 % pour atteindre environ 101 millions d'euros - Un BAII de -5,2 millions d'euros nettement meilleur que prévu - La croissance dynamique devrait se poursuivre en 2020 : environ 100 000 nouveaux contrats et primes existantes devraient augmenter de 25 à 30 millions d'euros et les primes brutes émises devraient augmenter de 30 %. - Pionnier des solutions de soins de longue durée pour l'industrie avec « CareFlexChemie » - croissance supplémentaire attendue à partir de 2021 Francfort-sur-le-Main, 19 mars 2020 - DFV Deutsche Familienversicherung AG (« DFV », « Deutsche Familienversicherung »), une compagnie d'assurance numérique européenne de premier plan en pleine croissance, revient sur un exercice 2019 très réussi, marqué de chiffres impressionnants. La compagnie a atteint ses objectifs ambitieux de 2019 et prévoit de poursuivre cette croissance en 2020 et 2021. « Je suis très impressionné par ce que nous avons accompli en 2019 avec seulement 122 employés. Notre plateforme d'assurance numérique très efficace était et reste la clé de notre succès. Nous devons maintenant poursuivre notre croissance et promouvoir notre organisation dans cette voie. Notre campagne de recrutement innovante lancée récemment est déjà un premier pas important », a déclaré le Dr Stefan Knoll, président et fondateur de la Deutsche Familienversicherung. Augmentation du volume des nouvelles assurances maladie de 60 % Avec 100 034 contrats et une augmentation de 81,1 %, les nouvelles activités ont connu une croissance significative par rapport à la même période de l'exercice précédent (2018 : 55 227 nouveaux contrats). Cette augmentation est en grande partie due à la réussite des activités complémentaires d'assurance maladie qui a permis de conclure 90 381 nouveaux contrats. Dans le secteur des assurances de biens comprenant 9 653 nouveaux contrats, les assurances pour animaux de compagnie, qui font l'objet d'une publicité numérique réussie par ProSiebenSat1 depuis mi-mai, ont contribué de manière significative à la croissance. Le volume total des nouvelles primes générées a augmenté de 69,4 % pour atteindre 29,9 millions d'euros (2018 : 17,6 millions d'euros). Dans le segment de l'assurance maladie complémentaire, la croissance mesurée par le volume des primes était de 58,8 % et, dans le segment de l'assurance de biens, elle était même de 686,0 %. Ainsi, les assurances de biens ont représenté environ 8 % des nouvelles activités en volume de primes et, comme prévu, 10 % du nombre de contrats (30 septembre 2019 : environ 7 % / 8 %). Objectif dépassé avec un volume de primes émises de 101,2 millions d'euros En raison de la croissance significative des nouvelles activités, le volume total des assurances à la fin de l'année a augmenté de 13,0 % pour atteindre environ 514 000 contrats (31 décembre 2018 : environ 455 000 contrats). Ces chiffres incluent 44 182 contrats provenant de l'assurance électronique, qui ne fait plus partie des activités principales de la DFV. Si l'on exclut ces assurances techniques, le volume de contrats en 2019 dans l'activité principale a augmenté de 17,8 %. Les primes existantes au 31 décembre 2019 ont augmenté de 33,7 % pour atteindre 101,2 millions d'euros (31 décembre 2018 : 75,7 millions d'euros). Les primes brutes émises ont augmenté considérablement de 36,7 % en 2019, se chiffrant à 90,9 millions d'euros, ce qui reflète notamment la forte croissance des activités d'assurance santé et dépendance, avec une augmentation de 37,2 % à 85,0 millions d'euros. Dans le secteur des assurances de biens, qui comprend également les nouvelles assurances pour animaux de compagnie, les primes brutes émises ont augmenté de 29,4 % pour atteindre 5,9 millions d'euros. « Nous avons tenu notre promesse : 100 000 nouveaux clients et une croissance des activités existantes de plus de 25 millions d'euros. Avec un tel développement de nos nouvelles activités dans le domaine de l'assurance maladie complémentaire, la Deutsche Familienversicherung compte parmi les grands noms du secteur », a commenté le Dr. Stefan Knoll, président et fondateur de la Deutsche Familienversicherung. Afin de réaliser cette croissance rapide des activités, la Deutsche Familienversicherung a considérablement investi dans les ventes. En 2019, le ratio combiné (ratio sinistres-dépenses) était, comme prévu, de 102,6 % (2018 : 98,0 %) en raison de l'augmentation des dépenses commerciales. Le taux de sinistres a augmenté pour passer à 60,5 % (2018 : 56,0 %) par rapport à la même période de l'exercice précédent. Un BAII d'environ -5,2 millions d'euros nettement meilleur que prévu En raison d'une augmentation des dépenses commerciales, le BAII est tombé à -5,2 millions d'euros (2018 : -4,1 millions d'euros), ce qui est nettement mieux que prévu (prévision 2019 : perte de 9 à 11 millions d'euros). Ces chiffres sont dus notamment à une meilleure efficacité, à la diminution des frais de personnel et des frais marketing et commerciaux ainsi qu'à une amélioration significative du résultat des investissements. En conséquence, le résultat technique a été de -3,9 millions d'euros et le résultat après impôts de -2,1 millions d'euros (2018 : -3,3 millions d'euros). Le ratio de solvabilité de la Deutsche Familienversicherung est tombé à 264 % (31 décembre 2018 : 469 %), ce qui reflète également l'augmentation des dépenses d'investissement pour la croissance significative des activités. Ce chiffre continue d'être nettement supérieur aux exigences réglementaires et se situe à un niveau très satisfaisant. Une entrée réussie dans le secteur de l'assurance maladie pour animaux de compagnie En 2019, la DFV a, une fois de plus, lancé de nombreuses et impressionnantes innovations de produits. Depuis le 15 mai 2019, cette entreprise propose également des assurances maladie pour animaux de compagnie. ProSiebenSat.1 Digital s'est chargée de leur commercialisation sur ses chaînes de télévision et en ligne, qui ont une large couverture. Différents tarifs sont proposés pour les assurances maladie pour chiens selon la matrice de produits 16x développée par la DFV et, depuis le 1er octobre, également pour les chats. Une haute qualité de produit avec des notes élevées dans tous les segments de produits En 2019, la DFV a pu, une fois de plus, prouver la qualité exceptionnelle de ses produits avec de nombreuses certifications Stiftung Warentest dans différentes catégories. La « protection dentaire exclusive 100 de la DFV » a été nommée TEST WINNER par la Stiftung Warentest pour la quatrième fois consécutive avec la meilleure note de 0,5. La « protection de la DFV pour les voyages à l'étranger » a également été jugée « très bonne ». Pour la première fois, la Deutsche Familienversicherung a également participé au test de l'assurance responsabilité civile et a obtenu la mention « très bien » pour son produit « couverture responsabilité civile de la DFV ». Cette compagnie d'assurance numérique a ainsi prouvé la très grande qualité de ses produits dans les assurances maladie complémentaires ainsi que dans les assurances de biens. Au cours de l'exercice en cours, la DFV a de nouveau été nommée TEST WINNER dans le cadre du Stiftung Warentest Finanztest. Dans l'évaluation actuelle du 20 février, l'assurance dépendance complémentaire « DFV-DeutschlandPflege Flex » a obtenu la meilleure note pour l'assurance d'indemnités journalières de soins de longue durée. Dans les produits destinés aux personnes âgées de plus de 55 ans, le tarif est arrivé en tête du classement avec une note de 1,6, comme dans l'évaluation de novembre 2017. Progrès en matière de numérisation et d'expérience client La Deutsche Familienversicherung a également poursuivi sa stratégie de numérisation en 2019. Au cours de l'année, les processus numériques de conclusion de contrats et de délivrance de polices ont été perfectionnés et les processus de règlement des sinistres se sont encore développés. Ils constituent une condition importante pour l'extensibilité des activités. Indépendamment de cela, la DFV a également été pionnière depuis 2018 dans l'utilisation de supports de contrôle linguistique, comme Amazon Echo. Depuis le quatrième trimestre 2018, la DFV est la première compagnie d'assurance au monde à offrir à ses clients la possibilité de compléter entièrement leurs contrats d'assurance via l'assistant numérique « Alexa », y compris les fonctions de paiement. Première allemande en matière d'assurance professionnelle de soins de longue durée Avec une part de marché de 15 % dans les nouvelles activités d'assurance dépendance, la Deutsche Familienversicherung est déjà devenue un grand nom dans ce secteur en Allemagne. Le succès de l'acquisition de Henkel a joué un rôle considérable à cet égard. Pour la première fois dans l'histoire de la compagnie d'assurance, une assurance complémentaire de soins de longue durée financée par l'employeur a été introduite pour tous les employés. « CareflexChemie », l'accord d'assurance dépendance pour l'industrie qui a été annoncé en novembre 2019, promet également un énorme potentiel de croissance pour l'avenir. Pour la première fois, la Deutsche Familienversicherung proposera une assurance dépendance complémentaire, financée par l'employeur et basée sur une convention collective, pour l'industrie chimique et pharmaceutique, et ce à l'échelle nationale. C'est ce qu'ont convenu le syndicat IG BCE et l'association patronale BAVC dans leur convention collective actuelle pour tous les employés de l'industrie chimique et pharmaceutique qui sont soumis aux dispositions de la convention collective à partir du 1er juillet 2021. L'industrie chimique en Allemagne compte environ 580 000 salariés, dont 435 000 sont soumis à la convention collective. Les salariés de l'industrie qui ne sont pas soumis à la convention collective peuvent également profiter de CareFlex Chemie si leur employeur y consent. « CareFlex Chemie » est fourni par un consortium de trois assureurs renommés - le premier consortium national d'assurance maladie opérationnelle (bKV) pour l'assurance dépendance. R+V Krankenversicherung AG est l'associé gérant du consortium avec une part de 45 %, tandis que DFV Deutsche Familienversicherung AG, avec une part de 35 %, est également l'associé gérant du consortium et responsable du produit ainsi que de la gestion du portefeuille. Barmenia Krankenversicherung AG détient une part de 20 %. La croissance devrait se poursuivre en 2020 et 2021 Les taux de croissance de 2019 devraient se poursuivre et la Deutsche Familienversicherung vise à acquérir environ 100 000 nouveaux clients en 2020 et 2021 avec un volume de primes supplémentaire de 25 à 30 millions d'euros. Pour l'exercice en cours, le résultat continuera d'être influencé par les investissements à forte croissance pour l'expansion du volume de contrats existants, par les dépenses pour une numérisation accrue ainsi que par la mise en place et le développement de nouveaux canaux de vente et par l'organisation. Il s'agit ici en particulier des préparatifs de l'assurance dépendance « Careflex », basée sur la convention collective, qui sera mise en place à partir de mi-2021 et qui aura un impact sur le secteur. La DFV prévoit donc une perte avant impôts (BAII) comprise entre 9 et 11 millions d'euros pour l'exercice 2020. Avec la poursuite linéaire de ces objectifs ambitieux, la Deutsche Familienversicherung s'attend à terminer l'année 2021 avec un résultat positif malgré les investissements à forte croissance. Le volume élevé de contrats que « CareFlex » apportera en plus à partir de juillet 2021 n'a pas encore été pris en compte dans ce contexte. Il est actuellement impossible de prévoir l'effet que le coronavirus aura sur la situation économique générale et, par conséquent, sur les activités de la DFV. Le rapport annuel de 2019 est disponible sur notre site web et peut être téléchargé sur ce lien. DFV Deutsche Familienversicherung AG DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) est une compagnie d'assurance numérique en pleine expansion. La DFV couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance avec ses propres produits, y compris avec une licence de réassurance. L'objectif de la société est de proposer des produits d'assurance dont les gens ont réellement besoin et qu'ils comprennent immédiatement (« Simple & Sensible »). La DFV propose à ses clients des assurances maladie complémentaires (dentaire, santé, soins de longue durée), ainsi que des assurances accidents et des assurances de biens, qui ont été primées à plusieurs reprises. Grâce à un système informatique développé en interne, très moderne et évolutif, la société établit de nouvelles normes dans le secteur de l'assurance avec des produits conçus numériquement et des polices complétées par des assistants linguistiques numériques. www.deutsche-familienversicherung.de Relations avec la presse et les investisseurs Lutz Kiesewetter Responsable de la communication d'entreprise et des relations avec les investisseurs T : +49 69 74 30 46 396 E : Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Langue : Français Entreprise : DFV Deutsche Familienversicherung AG Reuterweg 47 60323 Frankfurt am Main Allemagne Téléphone : 069 74 30 46 396 Fax : 069 74 30 46 46 E-mail : presse@deutsche-familienversicherung.de Site internet : www.deutsche-familienversicherung.de ISIN : DE000A2NBVD5 EQS News ID : 1004117

Fin du message - EQS News-Service 1004117 27-Mars-2020 CET/CEST

© EQS 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSI 08:30 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG : La Deutsche Familienversicherung vise 100 00.. EQ 2019 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG : le premier consortium d'assurance maladie.. EQ 2019 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG : élargit aux chats son offre d'assurance mala.. EQ 2019 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG : La Deutsche Familienversicherung complète so.. EQ 2019 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG : volume de la nouvelle activité en hausse .. EQ 2019 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG : États financiers trimestriels / provisoir.. EQ 2019 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG : Insurtech lance l'assurance maladie pour .. EQ 2019 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG : La Deutsche Familienversicherung génère ses .. EQ 2019 DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG : Coopération avec Henkel commence comme pr.. EQ