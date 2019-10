DFV Deutsche Familienversicherung : élargit aux chats son offre d'assurance maladie pour animau

DFV Deutsche Familienversicherung AG / Mot-clé(s) : Introduction d'un produit

DFV renforce sa coopération de commercialisation avec ProSiebenSat.1 Digital sous la marque « PETPROTECT » ( www.petprotect.de )

Un fort canal de distribution supplémentaire via Check24

Le marché des assurances maladie pour les animaux présente encore un énorme potentiel en Allemagne

Le comité directeur prévoit 6 000 nouveaux contrats d'assurance maladie pour animaux jusqu'à la fin de l'année Francfort sur le Main, le 1er octobre 2019 - DFV Deutsche Familienversicherung AG

(« Deutsche Familienversicherung »), une entreprise insurtech en forte croissance leader en Europe, élargit aux chats son offre d'assurance maladie pour animaux. En raison du succès du lancement sur le marché des assurances maladie pour les chiens, Deutsche Familienversicherung renforce maintenant sa coopération avec ProSiebenSat.1 Digital. Ainsi, le groupe de chaînes munichois lance aujourd'hui la campagne publicitaire des assurances maladie pour les chats aussi sur ses chaînes télévisées et en ligne à large audience. La commercialisation a également lieu sous la marque « PETPROTECT » et sur le site Internet www.petprotect.de. En outre, l'assurance maladie pour les chiens récemment lancée est commercialisée dès aujourd'hui sur le portail de comparaison en ligne Check24. Les tarifs pour les chats y seront proposés déjà à partir du 1er novembre.



Le nouveau produit d'assurance pour les chats offre des prestations étendues avec un remboursement de frais de jusqu'à 100 %, libre choix de vétérinaire et de clinique ainsi qu'une couverture à l'échelle mondiale. De même, un examen de santé simple ainsi que le droit de résiliation quotidien caractérisent la protection maladie pour animaux de DFV.



Dr. Stefan M. Knoll, PDG et fondateur de Deutsche Familienversicherung : « Nous sommes le premier assureur en Allemagne à vendre l'assurance maladie pour animaux au moyen de la publicité télévisée. « PETPROTECT » est déjà une marque établie dans le secteur de l'assurance maladie pour animaux. L'élargissement de l'offre aux chats et l'implication de Check24 dans la distribution de ce groupe de produits représentent ainsi un pas cohérent pour épuiser l'énorme potentiel du marché de l'assurance maladie pour animaux. » Assurance maladie pour animaux en Allemagne - un potentiel du marché énorme La tendance à l'humanisation des animaux continue à s'intensifier. Ainsi, au cours de l'année 2017, près de cinq millions d'euros ont été dépensés en Allemagne pour les produits pour animaux domestiques, selon les informations de l'institut de recherche Euromonitor et du Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF).



Une grande partie de ce montant est consacrée au domaine de la santé des animaux. De même que dans le monde entier, des centaines de milliards sont générés par an dans ce domaine, et la tendance est à la hausse. Ainsi, selon une étude actuelle de la société d'analyses Grand View Research, 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires ont été réalisés en 2016 dans le secteur global de la santé des animaux. L'on prévoit déjà 202 milliards pour l'année 2025. Le taux de croissance annuel devrait s'élever à 5 %. En outre, les frais de vétérinaire augmentent de 8 % par an dans le monde entier.



Il en découlent également des besoins croissants du marché en termes d'assurance maladie pour animaux. En Allemagne, ce marché reste actuellement délaissé. Ainsi, environ 9,2 millions de chiens et 13,7 millions de chats vivent ici, mais seulement 17 % de tous les propriétaires de chien et 6 % de tous les propriétaires de chat tout au plus ont une assurance maladie pour animaux. Or, dans de nombreux autres pays, la souscription d'une assurance maladie pour animaux est nettement plus répandue. Par exemple, en Suède, 50 % des 800 000 chiens et 16 % des 1,3 million de chats ont une assurance maladie. En Grande-Bretagne, déjà un chien sur quatre a une assurance maladie.



Dr. Stefan M. Knoll : « Les faits présentés concernant le potentiel du marché en Allemagne et les pronostics internationaux pour le secteur de la santé des animaux nous donnent la certitude que le produit de niche qu'est l'assurance maladie pour animaux deviendra un composant fixe de notre croissance future. L'analyse des autres marchés européens montre qu'il existe un grand potentiel inutilisé qui peut être exploité. »



Les sociétés comme Trupanion (États-Unis) ou la filiale d'Allianz Petplan en Grande-Bretagne prouvent que l'assurance maladie pour animaux représente un marché très lucratif avec un grand potentiel de croissance. Confirmation de l'objectif de l'année de 6 000 nouveaux contrats d'assurance pour animaux L'assurance maladie pour animaux est attribuée à la catégorie des autres assurances de biens. Dr. Stefan M. Knoll : « Conformément à l'actuelle stratégie de croissance de Deutsche Familienversicherung, la part des assurances de biens dans la nouvelle activité devrait passer de 3,5 % à la fin de 2018 à 10 % à la fin de 2019. Je peux ainsi confirmer l'objectif annuel de 6 000 nouveaux contrats d'assurance maladie pour animaux qui y est pris en compte. »

À propos de DFV Deutsche Familienversicherung AG DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) est une société insurtech à forte croissance. En tant que société d'assurance numérique avec ses propres produits, Deutsche Familienversicherung couvre la chaîne de création de valeur complète. La société a pour l'objectif de proposer des produits d'assurance dont les gens ont vraiment besoin et qu'ils comprennent immédiatement (« Simple. Raisonnable »). Deutsche Familienversicherung propose à ses clients des assurances maladie complémentaires plusieurs fois distinguées (assurances complémentaires de soins dentaires, maladie, de soins) ainsi que des assurances accidents et assurances de biens. Sur la base d'un système informatique très moderne et évolutif développé en interne, la société pose de nouveau jalons dans le secteur des assurances grâce à des conceptions de produit totalement numériques ainsi qu'à la possibilité de conclusion de contrat à l'aide d'assistants linguistiques numériques. www.deutsche-familienversicherung.de

Directeur de la Communication d'entreprise & Investor relations

Tél. : +49 69 74 30 46 396

E-mail : lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

