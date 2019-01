Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HSBC relève son opinion à Conserver sur Dia et abaisse son objectif de cours de 0,50 à 0,45 euro. Le groupe a annoncé fin décembre une restructuration financière en attendant la réalisation d'une augmentation de capital au premier trimestre 2019. La société a accepté un financement à court terme de 215 millions d'euros et un financement de fonds de roulement de 681 millions d'euros avec une échéance au 31 mai 2019.En signant ces accords, Dia s'est engagée à céder ses activités non stratégiques (cash & carry et Clarel) et à promouvoir une augmentation de capital au premier trimestre 2019 pour un montant minimum de 600 millions d'euros."Si elle est achevée, la restructuration donnerait à Dia une bouée de sauvetage", a commenté le broker. Dans le cas contraire, celui-ci reste pessimiste quant à la situation du groupe.