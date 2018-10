Dia : poursuit sa chute, les prévisions d'un analyste

16/10/2018 | 16:29

Le titre Dia poursuit sa chute aujourd'hui de près de 7% à la Bourse de Madrid après avoir lancé un nouveau warning sur ses résultats 2018 (après ceux sur les résultats 2017). Le titre a déjà perdu hier 42%. La visibilité médiocre et la perte de confiance sur la stratégie conforte la position vendeuse d'Oddo sur le titre. L'objectif de cours est ajusté à 0.90 E.



' En raison de pression sur ses ventes, sa marge brute et la progression de ses coûts, Dia estime que son EBITDA ajusté 2018 sera de l'ordre de 350 à 400 ME, inférieur de 20% à 30% par rapport aux attentes du consensus (500 ME) et en baisse de 30% à 40% par rapport à 2017 ' indique Oddo.



' Nous nous ajustons sur les nouvelles guidances 2018 :

Baisse de nos attentes EBITDA de 498 ME à 350 ME (-30%) ;

EBIT courant escompté de 124 ME vs 272 ME (-54%), soit une marge de 1.6%e (-230 pb) ; RNpdg ajusté de 47 ME estimés vs 160 ME escomptés précédemment '.



Dia publiera ses résultats du 3ème trimestre 2018, le 30 octobre. ' Nous doutons que le management soit en mesure d'apporter des éléments stratégiques tangibles à si brève échéance ' rajoute Oddo.



