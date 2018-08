Dia : rejoint la centrale d'achats Horizon International

30/08/2018 | 12:04

Casino indique que sa centrale d'achats nouvelle génération Horizon International, fondée en juin dernier avec Auchan Retail et l'allemand Metro, accueille un nouveau partenaire, à savoir le groupe espagnol Dia.



Horizon International s'enrichit ainsi de l'expertise de Dia en matière de hard discount, de ses implantations fortes notamment en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud, et de sa capacité d'achat au service de ses 7.400 points de vente.



Ce nouveau partenaire en fait l'une des plateformes de services mondiale de premier ordre ayant une présence géographique la plus étendue. La mise en oeuvre de cette coopération est soumise à l'approbation préalable des autorités de concurrence compétentes.



