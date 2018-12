Dia : va sortir de l'indice madrilène Ibex 35

11/12/2018 | 11:58

La commission consultative technique des indices boursiers espagnols Ibex a décidé de retirer l'action du distributeur Dia de l'Ibex 35, 'benchmark' boursier de la place madrilène.



L'action Dia a perdu 90% de sa valeur depuis le début de l'année et ne capitalise plus qu'environ 250 millions d'euros.



Le titre Dia sera remplacé par celui du producteur de pulpe d'eucalyptus et énergéticien Ence Energía y Celulosa, dont la valorisation est de l'ordre de 1,4 milliard d'euros.



Ces décisions seront effectives pour la séance du 24 décembre.





