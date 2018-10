Dia : Oddo reste à la vente et ajuste son objectif de cours

16/10/2018 | 12:28

Dia a lancé un nouveau warning sur ses résultats 2018 (après ceux sur les résultats 2017). La visibilité médiocre et la perte de confiance sur la stratégie conforte la position vendeuse d'Oddo sur le titre. L'objectif de cours est ajusté à 0.90 E.



' En raison de pression sur ses ventes, sa marge brute et la progression de ses coûts, Dia estime que son EBITDA ajusté 2018 sera de l'ordre de 350 à 400 ME, inférieur de 20% à 30% par rapport aux attentes du consensus (500 ME) et en baisse de 30% à 40% par rapport à 2017 ' indique Oddo.



' Nous nous ajustons sur les nouvelles guidances 2018 :

Baisse de nos attentes EBITDA de 498 ME à 350 ME (-30%) ;

EBIT courant escompté de 124 ME vs 272 ME (-54%), soit une marge de 1.6%e (-230 pb) ; RNpdg ajusté de 47 ME estimés vs 160 ME escomptés précédemment '.



Dia publiera ses résultats du 3ème trimestre 2018, le 30 octobre. ' Nous doutons que le management soit en mesure d'apporter des éléments stratégiques tangibles à si brève échéance ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.