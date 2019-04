Diageo : Barclays entame le suivi à l'achat

02/04/2019 | 13:01

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée aux valeurs des vins, spiritueux, et aux brasseurs d'Europe, Barclays a entamé à l'achat ('surpondérer') le suivi de l'action Diageo. L'objectif de cours de 3.470 pence augure d'une hausse de 10% seulement.



Principaux arguments : d'abord les Etats-Unis, qui selon Barclays concentrent environ 27% du CA de Diageo dont c'est le premier pays. Sur ce marché, le groupe devrait profiter d'une croissance de l'ordre de 5% grâce à la demande de marques comme Crown Royal, Johnnie Walker, et aux téquilas de Don Julio et Casamigos.



Autres arguments : le groupe devrait tirer parti de la 'premiumisation' qui touche aussi le marché indien, et de la dynamique de la Chine, même si cette dernière ne représente pour l'heure de 4% du CA environ.



Barclays anticipe que ces trois prochaines années, la croissance des ventes du groupe britannique devrait se situer, entre 6 à 7%, dans le haut de la moyenne sectorielle, et s'accompagner d'une amélioration des marges de 50 à 60 points de base. Les analystes appliquent une prime sectorielle de 10% à la valeur.





