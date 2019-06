Diageo : Barclays reste à 'surpondérer'

26/06/2019 | 10:56

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 37 livres sterling sur Diageo, au lendemain de la présentation par le groupe britannique de spiritueux de ses consensus pour les exercices 2019 et 2020.



Il souligne que les analystes tablent sur des croissances organiques de 6,2% et 5,3% respectivement pour les ventes nettes, et de 8,7% et 6,9% pour le profit, ces dernières se situant au haut de la fourchette cible à moyen terme de Diageo, qui va de 5 à 7%.



Pour sa part, l'intermédiaire financier précise qu'il anticipe des croissances organiques de 6,1% en 2019 et de 6,2% en 2020 pour les ventes nettes de Diageo, et de 8,2% en 2019 et 8,1% en 2020 pour son profit.



