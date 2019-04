Diageo : Jefferies remonte sa cible

11/04/2019 | 15:35

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Diageo et remonte son objectif de cours de 3300 à 3600 pence, considérant la stratégie du géant britannique des spiritueux comme étant 'loin d'être terne'.



'Si Diageo ne serait pas immunisé contre un choc macroéconomique ou réglementaire majeur, son activité est davantage en mesure d'absorber la volatilité qu'historiquement', juge l'intermédiaire financier dans sa note.



'L'action s'approche d'un plafond naturel pour la valorisation, mais peut réaliser un rendement total pour les actionnaires dans le bas de la plage à deux chiffres sur la livraison du modèle', poursuit le broker.



