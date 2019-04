Diageo : dans le vert avec des propos de broker

02/04/2019 | 14:51

Diageo avance de 1,6% à Londres, sur fond de propos favorables de Barclays qui a entamé le suivi de l'action avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de cours de 3.470 pence augurant d'une hausse de 10%.



Il estime que le Britannique devrait profiter de la demande de marques comme Crown Royal et Johnnie Walker aux Etats-Unis, son premier marché, mais aussi de la 'premiumisation' qui touche le marché indien et de la dynamique de la Chine.



Barclays anticipe que ces trois prochaines années, la croissance des ventes devrait se situer entre 6 à 7%, dans le haut de la moyenne sectorielle, et s'accompagner d'une amélioration des marges de 50 à 60 points de base.



