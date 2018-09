Diageo : fait d'un chef irlandais un ambassadeur

26/09/2018 | 13:05

Diageo annonce avoir nommé Mark Moriarty, un chef irlandais, 'gastronome global', afin qu'il devienne son ambassadeur en matière de culture de l'alimentation et de la gastronomie.



M. Diageo a déclaré que Mark Moriarty serait chargé d'établir une 'connexion' plus étroite entre le monde de l'alimentation au sens large et le portefeuille de spiritueux du groupe. Celui-ci comprend des marques comme Johnnie Walker Scotch Whisky ou encore Talisker.



Connu pour son style de cuisine classique et simple, Moriarty a été sacré jeune chef de l'année par San Pellegrino.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.