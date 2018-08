Diageo : lance son programme de rachat d'actions

10/08/2018 | 12:01

Ce vendredi, Diageo a lancé la première tranche d'un programme de rachat d'actions valorisé à hauteur de deux milliards de livres pour l'exercice clos le 30 juin 2019.



Cette première tranche du programme devrait se terminer au plus tard le 31 janvier 2019, a indiqué le fabricant de boissons britannique. Elle vaudra 1,4 milliard de livres. Les suivantes seront annoncées dans les mois suivants - et avant le 30 juin 2019, donc.



Toutes les actions rachetées dans le cadre de ce programme seront annulées, précise Diageo.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.