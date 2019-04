Diageo : lancement de deux tranches obligataires

09/04/2019 | 15:34

Diageo a fait part ce mardi du lancement de deux tranches obligataires à taux fixes libellées respectivement en euros et en livres sterling, opération dont les recettes doivent servir à ses besoins généraux.



Le géant britannique des spiritueux précise qu'il s'agit d'une part d'une tranche d'un montant de 600 millions d'euros à échéance octobre 2023 et d'autre part d'une tranche d'un montant de 500 millions de livres à échéance octobre 2026.



