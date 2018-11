Diageo : va vendre 19 marques pour se concentrer sur les US

12/11/2018 | 11:48

Diageo annonce en ce début de semaine la vente de 19 marques, afin de se concentrer sur ses marques haut de gamme à croissance plus rapide aux États-Unis.



Le fabricant britannique de spiritueux a accepté de vendre ces dix-neuf marques au fabricant américain de bourbon Sazerac pour un montant total de 550 millions de dollars. Après impôts et coûts de transaction, le produit net atteindra environ 340 millions de livres.



Les marques incluses dans cette opération comprennent notamment Five Star, Parrot Bay, Romana Sambuca et John Begg.





