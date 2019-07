Rémy Cointreau promet une accélération après un recul au 1er trimestre

Les ventes du propriétaire du cognac Rémy Martin, de la liqueur Cointreau ou du rhum Mount Gay ont totalisé 223,2 millions d'euros entre avril et juin 2019, un chiffre légèrement inférieur aux 225,1 millions attendus par les analystes.

A périmètre et taux de change constants, elles accusent une baisse de 3,0%, largement anticipée toutefois par le marché.

Le groupe avait averti que ses ventes reculeraient en début d'exercice pour cause de hausses de prix et de fin de contrats de distribution en République Tchèque, en Slovaquie et aux Etats-Unis.

Il a confirmé jeudi s'attendre à ce que ces facteurs amputent son chiffre d'affaires annuel de 56 millions d'euros et son résultat opérationnel courant de 5,0 millions.

La croissance organique a dépassé les 10% en Chine continentale et Taiwan, tandis qu'elle a été pénalisée à Hong Kong par la vague de protestations anti-gouvernementales qui secoue la ville depuis le début du mois de juin.

Aux Etats-Unis, les ventes sont été tirées par les liqueurs et spiritueux tandis que celles du cognac ont ralenti pour cause de hausses de prix intervenues en avril.

Les ventes de Rémy Martin, principal centre de profit du groupe, voient leur progression limitée à 5,5%, après une hausse de 8% trois mois auparavant et de 12% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

Celles des liqueurs et spiritueux reculent de 2,6%, pénalisées par des changements dans leur réseau de distribution en Europe, tandis que celles des marques "partenaires" chutent de 66,6% avec la fin de plusieurs contrats de distribution.

Rémy Cointreau a annoncé début juillet, à la surprise générale, le départ pour motifs personnels de sa directrice générale Valérie Chapoulaud-Floquet, artisan du repositionnement réussi du groupe sur le segment des spiritueux haut de gamme.

En Bourse, le titre Rémy Cointreau a fini à 128,70 euros mercredi, signant une hausse de 30% depuis le début de l'année malgré des multiples largement supérieurs à ceux de ses concurrents.

A 29,7 fois les bénéfices estimés pour le prochain exercice 2020-2021, sa valorisation est plus proche de celle du luxe que des vins et spiritueux (25,0 fois pour Diageo, leader mondial du secteur, ou 22,4 pour Pernod Ricard).

(Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)

