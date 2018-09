Diageo : Morgan Stanley reste à 'surpondérer'

07/09/2018 | 13:21

Morgan Stanley réitère son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 3200 pence sur Diageo, sur la base du potentiel de relèvement des bénéfices et d'une valorisation jugée 'convaincante' pour le géant britannique des spiritueux.



'Après sept années de pertes de parts de marché, nous pensons que l'exercice 2019 sera celui où Diageo peut surperformer et gagner des parts sur son plus grand marché (environ 50% du profit opérationnel du groupe)', explique le broker, faisant référence aux Etats-Unis.



