Diageo : retrait des objectifs annuels

09/04/2020 | 10:06

Le géant des spiritueux Diageo annonce que compte tenu de l'incertitude sur l'ampleur et la durée de la pandémie, il retire ses objectifs de croissance organique du chiffre d'affaires et du profit opérationnel pour l'exercice 2020.



Le Britannique ajoute réduire ses dépenses discrétionnaires et réallouer ses ressources au sein du groupe, avec notamment un arrêt des dépenses publicitaires et promotionnelles inefficaces dans l'environnement actuelle.



Par ailleurs, après avoir achevé la première phase de son programme de rachats d'actions sur trois ans (programme pour un total de 4,5 milliards de livres), Diageo indique qu'il n'entamera pas la phase suivante durant le reste de l'exercice en cours.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.