Diageo : un programme de soutien pour les pubs et les bars

24/06/2020 | 11:52

Diageo, le fabricant de la bière Guiness, a dévoilé mercredi un plan de soutien doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars visant à aider les bars et les pubs frappés par l'épidémie de Covid-19 à redémarrer leur activité.



Le numéro un mondial des spiritueux indique que le programme 'Raising the Bar' est destiné à financer l'acquisition par les établissements de débit de boissons de kits d'hygiène comprenant du gel hydroalcoolique, des masques et des gants, afin de se conformer aux nouvelles normes sanitaires.



Le programme - disponible à partir du juillet 2020 pour une durée de deux ans - sera éligible dans de nombreuses villes allant d'Edimbourg à Dublin, en passant par New York, Londres, Sao Paulo, Shanghai, ou Delhi.



